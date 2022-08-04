Красноречивой реакцией на углубляющийся в США кризис доверия к двухпартийной системе стало формирование альтернативной платформы «Вперед», декларирующей центристский курс. Объединение, сопредседателями которого выступили экс-кандидат в президенты США от демократов Эндрю Янг и экс-губернатор Нью-Джерси от республиканцев Кристин Тодд Уитман, интегрировало движения, созданные бывшими официальными лицами администраций Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего, Джорджа Буша-младшего и Дональда Трампа.

Новоявленная организация, претендующая на общенациональную роль, пока не может похвастаться детализированной политической программой и ограничивается популистскими высказываниями о необходимости «оживить экономику» и «дать американцам больше возможностей с точки зрения выбора». Основной акцент, который делают в общении с прессой представители «Вперед», — это стремление удовлетворить общественный запрос на разрушение управленческой монополии Демократической и Республиканской партий в США.

Стратеги Янга и Уитмана ссылаются главным образом на результаты опроса, проведенного социологической службой Gallup в прошлом году. По его результатам, больше половины американцев (62%) выразили уверенность в том, что стране нужна третья общенациональная политическая сила. Граждане объяснили такие ответы тем, что действующие системные партии не справляются со своими обязательствами и «плохо выполняют свою работу, не представляя в полной мере интересы американского народа». Это рекордный показатель.

За последнее время не раз появлялись индикаторы того, что в случае возникновения в США больше двух партий, многие избиратели отдали бы предпочтение им. Так, опросы NBC News показывали, что политический ландшафт в стране оказывается фактически четырехпартийным: электорат отождествляет себя чаще всего с конкретными фигурами, конкурирующими на праймериз.

Наблюдатели замечают, что крайне важным будет то, чьи средства собирают «альтернативщики» и есть ли у них скрытие источники финансирования. Впрочем, в случае с детищем Янга и Уитмана многое станет известно, вероятно, только ближе к 2023 году, когда у «Вперед» должен состояться первый съезд.

Утомленные президентом

Попытки противопоставить сложившейся политической системе США альтернативную организационную формулу предпринимались за последнее столетие неоднократно, однако подобные кампании, как правило, не завершались реальной победой. Скорее, они открывали путь для менее перспективного триумфатора.

Так, раскол внутри в Республиканской партии между президентом Уильямом Тафтом и основавшим свою прогрессистскую конвенцию Теодором Рузвельтом привел к победе на выборах 1912 года демократа Вудро Вильсона, которому не удалось покорить только восемь штатов.

Характерно то, что большинство «альтернативных» усилий предпринималось в условиях крайней непопулярности действующего президента, претендовавшего на переизбрание. С этой точки зрения нетрудно объяснить причину нынешнего появления движения «Вперед»: рейтинги Джо Байдена находятся на предельно низком уровне.

Безусловно, ни одна из заслуживающих внимания «третьих» кампаний в XX веке в США не привела к созданию жизнеспособных политических платформ, обращают внимание историки. Однако публичная заявка «Вперед» иллюстрирует широкую тенденцию на фоне подготовки к 2024 году, когда в США должны состояться очередные президентские выборы.

О перспективах появления альтернативной партии говорили сторонники Дональда Трампа в связи с его очевидным стремлением взять реванш. Есть основания считать, что экс-президент может стать джокером в следующей игре за Овальный кабинет.

Однако, как замечает Марджори Херши, профессор политологии Университета Индианы, избиратели, которые называют себя «независимыми» или говорят, что они разочарованы сложившейся политической системой, по-прежнему находятся под влиянием рудиментарных партийных настроений. По ее словам, «большинство этих «независимых» на самом деле склоняются либо к демократам, либо к республиканцам, и их выбор почти так же сильно тенденциозен, как и у тех, кто заявляет о своей партийной принадлежности».

Победитель получает все

Наблюдатели отмечают, что даже хорошо считывающая общественные настроения независимая партия столкнется в США со значительными препятствиями. Законодательство о СМИ, а в некоторых местах и ​​предвыборный регламент установлены таким образом, чтобы свести к минимуму шансы альтернативных политических сил на выдвижение, даже если брать в расчет фактор социальных сетей и стриминговых каналов. Отдельные трудности связаны с процессом сбора пожертвований, который также может оказаться не под силу независимым акторам.

Исследователи обращают внимание на то, что американские законы о выборах были разработаны теми, кто управляет нынешней двухпартийной системой и делает ставку на ее долгосрочное выживание, поэтому рассчитывать на внезапную революцию в этой области не стоит. Сеть доноров и лоббистских бюро создает еще один дополнительный фактор устойчивости: они хотят на выборах предсказуемых результатов, и у этого лагеря слишком мало реальных стимулов раскачивать лодку и поддерживать новых игроков.

Кроме того, дискуссии США о необходимости третьей политической силы попросту игнорируют тот факт, что в стране уже существуют другие политические партии. В штатах, которые отчитываются о регистрации избирателей по партиям, 1 из каждых 42 избирателей уже зарегистрирован третьей стороной. Проблема, пожалуй, заключается лишь в их маргинализированном статусе, потому что избирательная система в Америке работает по принципу «победитель получает все», говорят аналитики.

Однако историк Майкл Бешлосс, комментируя ситуацию вокруг «Вперед», обратил внимание на то, что третьи партии иногда оказывают необратимое влияние на электоральный процесс. Так, он напомнил, что неплохое выступление в 2000 году представителя «Зеленых» Ральфа Нейдера создало препятствие для того, чтобы демократ Альберт Гор выиграл президентскую гонку у республиканца Джорджа Буша-младшего.

«Возможно, если третья партия, угождающая «центристам», решит выдвинуть кандидата в президенты в 2024 году, она может расколоть антиавторитарных избирателей и обеспечить избрание автократическому президенту», — предупредил Бешлосс, призвав к осторожности.