Министерство юстиции России попросило суд ликвидировать автономную некоммерческую организацию «Еврейское агентство «Сохнут», которая занимается репатриацией в Израиль. Об этом стало известно 21 июля 2022 года. Ведомство считает, что «Сохнут» в своей работе «нарушал российское законодательство». Правительство Израиля решило направить в Москву делегацию для решения вопроса продолжения деятельности «Сохнута».

Премьер-министр Израиля Яир Лапид дал поручение по подготовке серии «политических мер» в отношении РФ в случае закрытия еврейского агентства «Сохнут». Об этом 25 июля сообщило издание Israel Hayome. По словам экс-посла Израиля в Москве Цви Маген, у израильских властей есть несколько опций по давлению на Россию, включая присоединение к западным санкциям.

Однако, именно последний аспект, то есть поддержка Тель-Авивом антироссийских шагов США и ЕС и привел к нынешним событиям, вынудив обратить внимание на деятельность в России НПО, финансируемых из Израиля. Поэтому его присоединение к антироссийским санкциям станет лишь прелюдией к новому витку взаимных ответных мер.

Собственно, во время начала украинского кризиса в Кремле рассчитывали, что Израиль по-прежнему будет оставаться партнером России и займет по отношению к Москве соответствующую этому статусу позицию, подобно тому как действуют иные ближневосточные партнеры РФ.

Однако правительство Лапида оказалось в гораздо большей степени восприимчивым к давлению Вашингтона, чем его предшественники. Собственно, возможно, что давления и не было, а антироссийские шаги Тель-Авива были предприняты им обдуманно и полностью самостоятельно.

После начала конфликта в Украине новое правительство Израиля сразу же заявило о себе как о стороннике линии США и Евросоюза в отношении России. Так, Израиль, в отличие от других партнеров России на Ближним Востоке, хотя официально не присоединился к санкциям в отношении Москвы, дал заверение, что не позволит использовать свои ресурсы и территорию для их обхода.

«Израиль не будет «объездной дорогой» санкций, наложенных на Россию США и странами Запада. Этот вопрос координирует МИД при участии Банка Израиля, Министерств финансов, экономики, энергии, Управления аэропортов и других структур», — привела слова Лапида пресс-служба МИД Израиля в середине марта.

При этом Тель-Авив не присоединился непосредственно к антироссийским санкциям США и ЕС не из-за собственной «доброй воли» по отношению к Москве, но вследствие юридических коллизий. В настоящее время в Израиле нет правовой структуры, которая позволяла бы применять израильские санкции в отношении активов и граждан государства, которое не определено законом как враждебное. Но такой закон теоретически может быть принят.

Более того, Израиль не может запретить въезд в страну таким израильским гражданам, как, например, попавший под санкции Роман Абрамович, если в отношении их нет ордера на арест, а также не может легально конфисковать их имущество в Израиле.

Еще одним сигналом для Москвы, требующим ответных мер, стал тот факт, что официальные лица Израиля присоединись к антироссийской информационной кампании. Это, например, касалось израильских оценок событий в Буче.

Так, по данным издания The Jerusalem Post, 3 апреля министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что «невозможно оставаться равнодушным перед ужасающими картинами из города Буча под Киевом после ухода российской армии. Умышленное причинение вреда гражданскому населению является военным преступлением, и я решительно его осуждаю».Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский написал в Twitter, что события в Буче были «военным преступлением и не могут быть оправданы».

Подобные заявления весьма контрастируют с выверенной и взвешенной позицией политиков иных ближневосточных государств-партнеров России, таких как Турция, которые не позволяли себе спешить с выводами и оценками в угоду сформированной на Западе информационной повестке до проведения независимого международного расследования.

Израиль пока не поставляет оружие Украине, но лишь потому, что опасается появления российских «Искандеров» и иных наступательных образцов у арабских государств, отказывающихся подписать мирный договор с Израилем, или у Ирана. Москва шла навстречу Тель-Авиву, ограничив номенклатуру вооружений, которую могли закупать у нее враждебные Израилю страны. В свою очередь в 2014 году сделка между Киевом и израильским производителем беспилотников Aeronautics была заблокирована Москвой.

Но еврейское государство постепенно приближается к той черте, когда подобные «джентльменские» договоренности между Россией и Израилем потеряют силу.

В частности, Израиль уже обозначил готовность начать поставки новых видов продукции военного назначения в Украину. Согласно майским заявлениям израильских официальных лиц, «между шлемами для солдат и израильской противоракетной системой «Железный купол» есть много нужных предметов» (которые можно отправить в Украину). Ранее Израиль ограничивался только гуманитарной помощью и поставкой шлемов и жилетов украинским спасательным службам.

Если пока речь и не идет о летальных видах вооружений, вероятность того, что Тель-Авив начнет их предоставлять Украине, есть. Это прежде всего противотанковые управляемые ракеты (ПТРК) «Спайк» и системы ПВО «Железный купол», которыми интересовался Киев. Надо отметить, что подобные прецеденты уже имеются и с другими странами. Достаточно вспомнить Германию, которая до поры до времени тоже уходила от поставок наступательных вооружений Киеву, но затем изменила свою позицию.

Второй кейс, который мог стать триггером действий РФ против еврейских организаций, — это продолжающиеся удары ВВС Израиля по Сирии, которые также несут в себе угрозу и для российских военных. То, что интенсивность этих ударов стала наращиваться на фоне антироссийских шагов Тель-Авива по украинской теме, могло быть воспринято Москвой в качестве вызова.

В этот раз Москва, видимо, решила обойтись без громких заявлений, а перешла к практическим шагам непосредственно в отношении израильских организаций, действующих в РФ. При этом сигналы о том, что подобная линия Израиля не останется без ответа, посылались его руководству и ранее.

Еще в январе на фоне ударов Израиля по сирийской провинции Латакия российские военные организовали патрулирование порта в одноименном сирийском городе, административном центре провинции, под предлогом противодействия контрабанде. Но тот факт, что это случилось после израильских налетов на Латакию, заставило многих экспертов предположить, что размещение российских военных в ключевых районах порта направлено на предотвращение новых атак со стороны Израиля.

Тогда же, в январе, военные летчики из России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование над территорией Сирии. Показательно, что зоной совместных учений также стала зона Голанских высот, прилегающая к Израилю.

В начале июня подобное совместное воздушное патрулирование было проведено вновь. Адресат этого послания, конечно, прямо не называется, но очевидно, что оно направлено Израилю в качестве очередного предупреждения, что израильские атаки сирийских объектов могут встретить в том числе и военную реакцию со сторону российской группировки в Сирии.

На этом фоне удары Израиля 2 июля по сирийской провинции Тартус, где расположена российская военно-морская база, выглядели уже как неприкрытая провокация. «В очередной раз подчеркиваем, что продолжающиеся удары Израиля по территории САР категорически неприемлемы», — говорится в заявлении российского МИД от 4 июля.

Но, скорее всего, Москва не пойдет на какие бы то ни было антиизраильские шаги, используя свое присутствие в Сирии. Такие как, например, поддержка деятельности проиранских структур. Следует иметь в виду, что усиление позиций Тегерана в САР вызывает опасения у таких ближневосточных партеров России, как Иордания, Саудовская Аравия или ОАЭ. Поэтому Россия будет по-прежнему стараться выдерживать баланс в отношениях как с Ираном, так и с арабскими странами, будучи восприимчивой к опасениям последних.

В то же время и Россия, и Израиль по-прежнему имеют много общих интересов, в том числе и связанных с вопросами безопасности и предотвращения возникновения новых конфликтов на Ближнем Востоке, которые могут стать серьезными вызовами для обеих стран. Как и наличие большой и влиятельной еврейской диаспоры в РФ и русскоязычной в Израиле обусловливает необходимость сохранения позитивной динамики в двусторонних связях.

Поэтому нынешний жест российской стороны может быть воспринят как послание новому правительству Израиля о том, что ему необходимо воздерживаться от антироссийских шагов и не повторять ошибок предшествующего кабинета, иначе это способно «обвалить» весь российско-израильский блок взаимодействия и привести отношения к стагнации, что не в интересах обеих стран.