Министерство экономики России серьезно взялось за регулирование рынка невзаимозаменяемых токенов (NFT). «Коммерсант» узнал, что для защиты их приобретателей планируется изменение Гражданского кодекса и закона «О цифровых финансовых активах». Правда, участники нового рынка опасаются, что это может сузить функционал токенов. Хотя еще полгода назад они считали, что правильные законы инвестициям в NFT только помогут.

NFT — что это?

Если очень упрощенно, то NFT (невзаимозаменяемый токен) представляет собой запись с информацией, которая вносится в цепочку блокчейна, этакую публичную цифровую книгу, ее нельзя подменить или удалить. Данные о содержимом записи находятся в общем доступе, что делает NFT идеальной технологией для фиксирования права владения каким-либо объектом.

«Потенциально приобретать недвижимость через NFT было бы проще, быстрее и дешевле, чем стандартным способом», — объясняет перспективу невзаимозаменяемого токена на примере патентовед, специалист патентного бюро «Первоисток» Юлия Киселева. «Проще», да не просто.

С точки зрения российских законов невзаимозаменяемый токен определяется сегодня как «цифровой финансовый актив» и «утилитарное цифровое право», но сам активом или правом не является, он — их цифровой отпечаток, идентификатор.

Кому нужен крипто-арт?

Как технология NFT существует еще с 2017-го. Но настоящий ее бум случился, когда с ее помощью стали продавать цифровые предметы, включая цифровое искусство: появился даже специальный термин — крипто-арт, крипто-искусство. Помимо признанных арт-объектов, в виде NFT стали продаваться мемы, клипы поп-звезд и даже посты в соцсетях. Отдельную сенсацию произвело размещение Эрмитажем цифровых копий пяти своих шедевров в виде NFT. Музей заработал почти 450 тысяч долларов.

В 2021-м мировые продажи невзаимозаменяемых токенов достигли, по разным оценкам, 25-40 млрд долларов. Эксперты уверены: к 2030-му объем данного рынка только в России может быть на уровне 10 млрд долларов. «Криптограмотность населения в России в среднем высокая, как и процент и активность создателей NFT и всех вовлеченных в этот процесс, — пояснила Инна Баженова, издатель международной сети The Art Newspaper, соучредитель платформы для инвестиций в искусство The Art Exchange. — Оценивая эти факторы, сказала бы, что российская доля в мировом рынке NFT может доходить до 5% или, другими словами, исчисляться сотнями миллионов долларов уже сегодня».

Но при этом всестороннего регулирования NFT до сих пор нет ни в РФ, ни в развитых странах. Эксперты по всему миру говорят, что оно — тренд ближайших лет. Ведь NFT — это рынок, а на рынке традиционно существуют не только продавцы и покупатели, но и жулики. И методы жульничества на новом рынке старые: фишинг, сайты-подделки и прикидывающиеся работниками маркетплейсов мошенники.

Так, в начале января у владельца художественной галереи на Манхэттене злоумышленники украли токены из коллекции «Скучающие обезьяны» и «Обезьяны-мутанты» стоимостью 2,3 млн долларов.

Что хочет Минэкономики?

Как стало известно «Коммерсанту», в АНО «Цифровая экономика» в конце июля обсуждались изменения в законодательство в части правового определения NFT. Причем заседание прошло по инициативе Минэкономики с участием ЦБ и бизнес-сообщества, в том числе представителей «ВКонтакте». До конца 2024-го ведомство намерено внести правки в закон «О цифровых финансовых активах» и в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды».

Что это значит? По идее, в обозримом будущем, наконец, будет установлен правовой статус NFT, прояснится возможность выпуска токена, его регулирование и обращение, а также защита приобретателей токенов от повторного выпуска.

«В ходе обсуждения инициативу в целом поддержали», — заверили источники «Коммерсанта». Однако другие регуляторы могут и, скорее всего, окажут ей сопротивление. Например, издание ознакомилось с написанным в день заседания письмом замдиректора департамента финансовых технологий ЦБ Екатерины Вихаревой, в котором она подчеркивает: вообще-то вопрос NFT находится в компетенции Минфина и ЦБ.

Что предлагают депутаты?

Надо сказать, что это не первая попытка отрегулировать рынок невзаимозаменяемых токенов в России. В конце весны депутаты Госдумы Антон Ткачев и Владислав Даванков от партии «Новые люди» также предложили закрепить понятие технологии NFT в гражданском кодексе РФ. Их проект даже запланирован к рассмотрению на октябрь.

По мнению «Новых людей», на токены нужно распространить законодательство по охране интеллектуальной собственности. Логика у депутатов такая: токены нельзя отнести к криптовалютам, поскольку они представляют собой цифровой сертификат на право собственности, а значит, являются объектом интеллектуальной собственности.

«Это слишком узкое определение для невзаимозаменяемых токенов, которые имеют все шансы перекочевать из мира мемов и искусства в реальный сектор экономики», - полагают опрошенные «Известиями» эксперты.

«Такие поправки в ГК РФ особо ничего не меняют», — добавляет управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин. Наоборот, зарождается некая противоречивость: с одной стороны, NFT приобретает какой-то правовой статус, а с другой, существенно ограничивается его функционал. «В случае его (невзаимозаменяемого токена – прим. редакции) признания охраняемым результатом интеллектуальной деятельности, мы скорее всего сможем говорить только о предметах искусства и иных авторских произведениях, рассуждает Тугарин. — Однако, как мне кажется, потенциал применения NFT гораздо шире и ограничивать его периметром интеллектуальной собственности скорее неверно».

Что в мире?

Еще раньше, в начале февраля 2022-го, в Госдуме задумывались о регулировании рынка NFT в контексте закона «О приземлении» иностранных IT-компаний». Эта идея также подверглась критике. Она воспринималась участниками рынка как «художника окриптить может каждый», потому что, как гововрил партнер «Деловых решений и Технологий» (бывший «Deloitte» в СНГ) Антон Шульга, им проще было отказаться от работы в России, чем перестраивать свою работу.

Мировой опыт в этой сфере тоже не внушает оптимизма, говорит художник Евгений Святский: регулирование оборота криптовалюты нигде пока в полной мере не достигло поставленных целей.

Эксперты «Forbes» отмечают, что формулирование статуса цифровых активов и цифровой валюты с точки зрения налогового законодательства стало бы логичным этапом. Это помогло бы участникам рынка быстрее сформировать деловую практику и обозначить, как дальше строить отношения, связанные с обращением цифровых прав. Пока ясно одно: любые новые препятствия для нового рынка могут быть крайне болезненными.