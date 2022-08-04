ПОЛИТИКА
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Азербайджан занял доминирующие высоты вдоль Карабахского хребта
В результате ответной операции «Возмездие» Азербайджан взял под контроль Гырхгыз, Сарыбаба и ряд других доминирующих высот вдоль Карабахского хребта горной цепи Малого Кавказа. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов. Контроперацию начали в ответ на обстрел со стороны территории Карабаха, временно находящейся под контролем российских миротворцев, утром 3 августа. #trtнарусском #Азербайджан #Карабах #контроперация #новости #байрактар
Азербайджан / Others
4 августа 2022 г.
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