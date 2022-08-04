У России исторически было немало сильных и даже легендарных бойцов в тяжелом весе. Это и один из первых чемпионов UFC Олег Тактаров, и Федор Емельяненко по прозвищу Последний Император — легенда из легенд. На смену им пришли сильные, успешные, но чуть менее яркие Александр Волков и Виталий Минаков, а сейчас на авансцену ворвался новый гигант — служивший в ВДВ богатырь Сергей Павлович. На выходных он нокаутировал экс-претендента на титул чемпиона UFC Деррика Льюиса, а в обновленном рейтинге тяжеловесов занял пятое место. Как Павлович проложил дорогу в UFC, какие еще россияне сейчас находятся в элите смешанных единоборств, — в материале TRT на русском.

Трамплин к славе

Бой, который Павлович проводил на прошлых выходных, был ключевым для его карьеры в UFC. Путь в главной лиге мира начался для Сергея с поражения — три года назад он без вариантов был нокаутирован ветераном Алистаром Оверимом. После этого в него верил далеко не каждый. «Очередной мешок» — это одно из мягких словосочетаний, которым называли Павловича в тот момент.

Прошло три года, Сергей одержал четыре победы подряд и на бой с Льюсом шел ва-банк: поражение ставит крест на перспективах войти в элиту, а победа — автоматически выводит в топ-5 рейтинга и открывает новые перспективы. В итоге Павлович нокаутировал американского ветерана за 55 секунд, показав устрашающую тяжесть кулаков. Такую, что его даже начали сравнивать с Фрэнсисом Нганну — самым жестоким панчером в истории UFC. Сергей же после победы обратился напрямую к находившемуся в зале Майку Тайсону: «Как тебе мой бокс, Майк?». Тайсон это оценил.

Еще один приятный момент в победе Павловича — тот, что он отомстил за своего друга и товарища по клубу — Александра Волкова. Тот проиграл Льюису четыре года назад, хотя полностью контролировал бой и выигрывал его по очкам. Развязка тогда произошла на последних секундах последнего раунда, когда Александр пропустил шальной удар и оказался в нокауте.

Павлович ошибок не допустил и теперь находится в топ-5 рейтинга тяжеловесов UFC, впереди него только чемпион Фрэнсис Нганну, а также Сирил Ган, Стипе Миочич, Тай Туиваса и Кертис Блейдс.

В топ-15 также находятся россияне Волоков (8-е место) и Шамиль Абдурахимов (13). Последнего Павлович победил техническим нокаутом в стартовом раунде в марте 2022 года.

Деревня и ВДВ

Сергей Павлович родился в поселке Орловском Ростовской области, где и провел детство. Сейчас ему 30 лет, и он считает, что именно жизнь в деревне помогла ему стать большим (рост 192 см) и мощным: так как как ел правильную пищу и много времени проводил на воздухе.

Интересно, что до ударных единоборств Сергей серьезно занимался гандболом — он играл за профессиональную команду, но тренер не увидел в нем перспективы, а также греко-римской борьбы. Но прежде чем Павлович очутился в мире профессиональных смешанных единоборств, он отслужил в армии — в разведывательно-десантной роте. Тогда он и освоил армейский рукопашный бой, который и сейчас помогает ему нокаутировать великанов вроде Деррика Льюиса, а база греко-римской борьбы —выживать в ситуациях, когда такие великаны переводят его в партер.

В общем, Павлович имеет серьезные планы на титул и, возможно, является главной восходящей звездой, но — не единственной.

Пуля, наследник Хабиба и любимчик Дэйны Уайта

Единственный чемпион UFC с российским паспортом сейчас — это Валентина Шевченко, по прозвищу Пуля, одна из величайших спортсменок в истории лиги. Она также является гражданкой Кыргызстана и Перу. Валентина уже семь раз защитила титул чемпионки UFC, и это — рекорд промоушена. Она выступает в легчайшем весе и никому не отдает свой пояс с 2018 года. И пока нет оснований, что скоро ее кто-то скинет с трона.

Еще недавно у России был чемпион UFC в мужском легчайшем весе, но в апреле 2022-го Петр Ян проиграл Алджамейну Стерлингу второй раз и утратил временный пояс. Это поражение было вдвойне неприятным, так как до боя сам Петр, его команда и его фанаты не имели ни малейших сомнений, что Стерлинг будет побит. Уровень самоуверенности передался букмекерам, которые считали, что россиянин победит с вероятностью в 80-85%, но все пошло не по плану.

Однако к Петру Яну хорошо относится глава UFC Дэйна Уайт, который любит ярких атакующих бойцов. Петр остался на первом месте в рейтинге претендентов и вскоре снова может получить титульный бой. Для этого ему нужно будет побить яркого ирландца Шона О'Мэлли.

Еще одна суперзвезда в UFC — Ислам Махачев, 30-летний дагестанец, который, вероятно, сейчас борется лучше всех в мире в этом весе. Ислам — единственный, кто мог выигрывать раунды у Хабиба Нурмагомедова. Они — близкие друзья и много лет тренировались вместе, сначала у отца Абдулманапа, а затем и у мексиканца Хавьера Мендеса.

Сам Хабиб уже несколько лет повторяет, что именно Ислам — его наследник и следующий чемпион UFC. Это может произойти совсем скоро: 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Там занимающий пока 4-е место в рейтинге Махачев встретится с экс-чемпионом легкого веса, бразильцем Чарльзом Оливейрой в самом ожидаемом бое года. Ислам считается небольшим фаворитом, но бой может пойти по любому сценарию, Оливейра — опытнейший боец, который готов как к драке в стойке, так и к борьбе.