Продажи в секторе розничной торговли в Германии в июне 2022 года сократились 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из публикации федерального статистического управления страны DESTATIS. Таким образом, этот показатель упал до рекордного уровня за 28 лет.

«Это самое большое падение по сравнению с тем же месяцем прошлого года с начала составления этих отчетов в 1994 году», — сказано в сообщении.

В июне 2022 года в секторе розничной торговли продуктами питания статистическое ведомство зафиксировало снижение продаж на 1,6% в реальном выражении по сравнению с маем, а по сравнению с июнем 2021 года продажи упали на 7,2%. В постоянных ценах продажи в розничном продовольственном секторе находятся на самом низком уровне с июня 2016 года, отмечается в публикации. По мнению экспертов DESTATIS, такое падение продаж связано с ростом цен на продукты питания. Оно составило +1% по сравнению с предыдущим месяцем, +11,9% по сравнению с июнем прошлого года.

Увеличение продаж в ресторанах и кафе, которое достигло +8,6% в реальном выражении в мае по сравнению с предыдущим месяцем, также могло оказать негативное влияние на розничную торговлю продуктами.

В июне текущего года розничные продажи непродовольственных товаров в Германии снизились на 3,3% в реальном выражении по сравнению с предыдущим месяцем. Помимо прочего, речь идет о продажах текстиля, одежды, обуви и изделий из кожи. В этом сегменте продажи снизились на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 10,1% — по сравнению с тем же месяцем прошлого года. При этом по сравнению с июнем 2019 года продажи все еще на 13,6% ниже допандемийного уровня.

Продажи на автозаправочных станциях в июне тем не менее увеличились на 6,4% по сравнению с предыдущим месяцем благодаря введению скидки на топливо. Однако они все еще на 8,0% ниже уровня июня 2021 года. В отчете DESTATIS в прошлом месяце сообщалось о замедлении годовой инфляции в Германии в июле до 7,5% против 7,6% в июне.

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