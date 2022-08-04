За июль в турецкую Анталью приехали чуть менее 500 тыс. россиян — это самая большая доля иностранцев, посетивших страну за месяц. Как отмечается в публикации Turizm Guncel, в первой половине текущего года Турцию посетили 6,7 млн зарубежных туристов, среди которых было больше всего немцев. Однако уже в июле россияне обогнали иностранцев по турпотоку.

За месяц страну посетили около 490 тыс. российских туристов, немцы же оказались на втором месте — в Турцию прибыло 408,5 тыс. жителей Германии. На третье место попали англичане (182,5 тыс. путешественников). Всего Анталью за июль посетили 2,4 млн иностранцев.

Также в публикации сказано, что с января по июль число туристов, прилетевших в эту турецкую провинцию, выросло на 97% по сравнению с прошлым годом и составило 6,68 млн человек. Помимо перечисленных, среди них также есть туристы из Польши, Нидерландов, Казахстана, Румынии, Израиля, Дании и Чехии.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что россияне массово заинтересовались отдыхом в люксовых отелях Турции, хотя он и подорожал на 30-50%. Спрос увеличился в основном из-за двух категорий путешественников: тех, кто всегда предпочитал отдыхать в элитных гостиницах, и тех, которые раньше ездили в Европу или другие страны. «Те, кто раньше отдыхал в Греции, Испании, Франции, сейчас нередко отдают предпочтение Эгейскому побережью Турции, многие едут в Бодрум, но множество выбирает и дорогие отели Анталийской ривьеры», — заявил по этому поводу менеджер по продажам и маркетингу турецкого отеля Calista Luxury Resort Эльдар Исмаилов.

Также в АТОР назвали стоимость отдыха в отелях-победителях ежегодной премии Travelers Choice сервиса Tripadvisor: стоимость путевки «все включено» в пятизвездочный Xanadu Island Bodrum, занявший первое место рейтинга, составляет около 340 тыс. руб. за 10 дней.

В конце июля сообщалось, что за первое полугодие в Турцию приехали около миллиона российских туристов, а еще больший турпоток ожидается на курорты страны во второй половине года. Во втором квартале года доходы Турции от туризма выросли почти втрое по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до $8,7 млрд, а поступления в бюджет страны от туристической отрасли увеличились на 190,2% в годовом исчислении. При этом 83,8% доходов от туризма, за исключением расходов на роуминг мобильных телефонов и яхтенные услуги, были получены от иностранных туристов.