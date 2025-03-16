Страны обсуждают возвращение обязательного военного призыва на фоне угрозы расширения войны в Европе и неопределенности в вопросах безопасности со стороны США. Дискуссии активизировались на фоне продолжающегося уже три года вторжения России в Украину и заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости европейским государствам самим заботиться о своей безопасности.

По данным исследования аналитического центра Bruegel и Кильского института, Европе может потребоваться еще 300 тыс. военных, помимо уже существующих 1,47 млн кадровых военнослужащих.

После окончания холодной войны большинство европейских стран отказались от обязательного военного призыва. Австрия, Греция, Дания, Норвегия, Турция, Финляндия и Эстония не прекращали эту практику, Литва вернула призыв в 2015 году после аннексии Крыма Россией, Швеция — в 2017 году, а Латвия — в 2023 году.

По данным опроса YouGov, 68% французов и 58% немцев поддерживают обязательную службу, тогда как британцы и итальянцы разделились во мнениях, а 53% испанцев выступают против. При этом эксперты отмечают, что в современной Европе принуждение к военной службе сталкивается с вызовами.

Французский эксперт Бенедикт Шерон, изучающий связь между обществом и армией, отметил, что в либеральном обществе введение ограничений, связанных с военной службой, представляется практически невозможным. «Пока нет вторжения на территорию страны, трудно представить, что власти пойдут на политические издержки, связанные с введением санкций против тех, кто откажется от призыва», — цитирует его агентство AFP.

Несмотря на возросшие оборонные расходы, такие страны, как Франция, Германия, Великобритания, Италия и Польша, не спешат вводить обязательную службу. Однако Польша с 2027 года планирует ежегодно предлагать военную подготовку 100 тыс. граждан на добровольной основе, создавая систему «мотиваторов и стимулов». В Германии вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц заявил, что поддерживает введение обязательного годового гражданского или военного служения для молодежи.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна пока инфраструктурно не готова для возвращения обязательного призыва, но планирует разработать механизмы гражданской мобилизации. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто также исключил возвращение всеобщей службы, но выступил за создание резервной армии.