Перерастет ли зерновое соглашение в переговоры о мире между Россией и Украиной?

Зерновое соглашение между Россией и Украиной может дать начало переговорам о прекращении войны, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Первое судно по «зерновому коридору» из Украины вышло 1 августа. В четверг утром сухогруз Razoni достиг пролива Чанаккале. Конечной его точкой станет порт Триполи на севере Ливана. #trtнарусском #Чавушоглу #Украина #зерно #мир