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Перерастет ли зерновое соглашение в переговоры о мире между Россией и Украиной?
Зерновое соглашение между Россией и Украиной может дать начало переговорам о прекращении войны, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Первое судно по «зерновому коридору» из Украины вышло 1 августа. В четверг утром сухогруз Razoni достиг пролива Чанаккале. Конечной его точкой станет порт Триполи на севере Ливана. #trtнарусском #Чавушоглу #Украина #зерно #мир
Перерастет ли зерновое соглашение в переговоры о мире между Россией и Украиной? / Others
4 августа 2022 г.
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