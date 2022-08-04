ПОЛИТИКА
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Политический кризис в Ираке
Сторонники иракского шиитского имама Муктады ас-Садра, протестующие против назначения нового премьера Ирака, продолжают удерживать под контролем здание парламента. Активистам дали 72 часа, чтобы полностью освободить «зеленую зону». Однако некоторые не собираются уходить, не добившись изменений в политических институтах страны. #trtнарусском #Ирак #Багдад #протесты #кризис #митинг #шииты #активисты #новости
протест / Others
4 августа 2022 г.
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