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Запорожская АЭС «полностью вышла из-под контроля» - МАГАТЭ
Глава МАГАТЭ заявил, что крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция «полностью вышла из-под контроля». Он призвал Россию и Украину как можно скорее разрешить экспертам попасть на территорию АЭС, чтобы избежать ядерной катастрофы. ВС РФ заняли АЭС в марте. В Москве заявляли, что станция будет работать на Россию. #trtнарусском #АЭС #МАГАТЭ #Запорожье #украина #энергия #катастрофа #россия #война #новости
Запорожье / Others
4 августа 2022 г.
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