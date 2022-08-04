Запорожская АЭС «полностью вышла из-под контроля» - МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ заявил, что крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция «полностью вышла из-под контроля». Он призвал Россию и Украину как можно скорее разрешить экспертам попасть на территорию АЭС, чтобы избежать ядерной катастрофы. ВС РФ заняли АЭС в марте. В Москве заявляли, что станция будет работать на Россию. #trtнарусском #АЭС #МАГАТЭ #Запорожье #украина #энергия #катастрофа #россия #война #новости