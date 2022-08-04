Жители Донецкой области эвакуируются из родных мест

После объявления обязательной эвакуации власти Украины вывозят жителей с подконтрольных территорий Донецкой области. По словам президента Зеленского, к зимнему периоду в городах области не будет отопления, электричества и воды. Планируется, что к осени из Донецкой области вывезут около 200 тысяч человек. #trtнарусском #донбасс #украина #эвакуация #донецкаяобласть #донецк #нетвойне #новости