ПОЛИТИКА
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Жители Донецкой области эвакуируются из родных мест
После объявления обязательной эвакуации власти Украины вывозят жителей с подконтрольных территорий Донецкой области. По словам президента Зеленского, к зимнему периоду в городах области не будет отопления, электричества и воды. Планируется, что к осени из Донецкой области вывезут около 200 тысяч человек. #trtнарусском #донбасс #украина #эвакуация #донецкаяобласть #донецк #нетвойне #новости
эвакуация / Others
4 августа 2022 г.
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