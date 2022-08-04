4 августа 2022 г.
ПОЛИТИКА
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Зеленский назвал визит Шредера в Москву «отвратительным»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал «отвратительным» визит экс-канцлера Германии в Москву. Немецкий политик посетил Россию в конце июля. По возвращении он заявил, что Владимир Путин готов к переговорам с Украиной при ряде условий. #trtнарусском #Зеленский #Шредер #отвратительный #украина #москва #президентукраины #новости
Зеленский назвал визит Шредера в Москву «отвратительным» / Others
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