Зеленский назвал визит Шредера в Москву «отвратительным»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «отвратительным» визит экс-канцлера Германии в Москву. Немецкий политик посетил Россию в конце июля. По возвращении он заявил, что Владимир Путин готов к переговорам с Украиной при ряде условий. #trtнарусском #Зеленский #Шредер #отвратительный #украина #москва #президентукраины #новости