Турецкая компания Turkish Aerospace Industries (TAI) создаст в стране крупнейший центр для проведения испытаний площади поперечного сечения радара, необходимых, к примеру, для разработки национальных военных самолетов. Об этом пишет Daily Sabah со ссылкой на заявление предприятия.

Благодаря своим мощностям и возможностям пятый по величине в мире испытательный центр площади поперечного сечения радаров начнет свою работу во втором квартале 2024 года.

Испытательный центр, предназначенный для определения видимости и размера национального боевого самолета на радаре, станет одним из самых современных объектов в мире. Ожидается, что его мощности позволят определять степень отражения радиолокационных сигналов.

«Мы продолжаем вкладывать большие средства в авиацию, чтобы освободить нашу страну от иностранной зависимости, — заявил генеральный директор TAI профессор Темел Котил. — В этом плане центр для испытаний радиолокационного сечения, который мы начнем строить в ближайшее время, благодаря своим технологиям станет одним из самых передовых объектов в этой сфере в мире. Мы внесем свой вклад в развитие независимой авиационной экосистемы в нашей стране». Профессор пообещал, что с помощью нового объекта Турция сможет проводить необходимые тесты для национальных боевых самолетов.

В начале июня стало известно, что Совет по научно-техническим исследованиям Турции разрабатывает проект создания ракет класса «воздух-воздух». Они смогут интегрироваться в ударные беспилотные летательные аппараты Akıncı, а в дальнейшем новые боеприпасы смогут быть интегрированы и в другие летательные аппараты.

В начале года власти Турции также решили массово производить учебно-тренировочный самолет с реактивным двигателем HÜRJET. Анкара подчеркнула, что развитие всех видов технологий, закупленных за границей, является абсолютной необходимостью для полной независимости оборонной промышленности Турции, а также что усилия сектора в этой области будут и впредь поддерживаться. Первый полет HÜRJET запланирован на 2023 год, длина самолета составляет 13,4 метра, а размах крыла — 11 метров.

Сообщалось, что HÜRJET будет закуплен для нужд ВВС как в версии учебно-тренировочного самолета, так и версии легкого ударного штурмовика. Ударная модификация самолета будет иметь маркировку HÜRJET-C, и планируется, что он заменит в боевом авиапарке Турции самолеты Т-38 и F-5.