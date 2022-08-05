В новейшей редакции доктрины морской пехоты США содержится новая инициатива, направленная на обучение рядового состава медиаграмотности, сообщает Defense News. По мнению авторов документа, для этого требуется серьезная подготовка, как для сохранения устойчивости сил, так и для предотвращения психологических атак, основанных на дезинформации.

Чтобы продемонстрировать важность медиаграмотности, в статье приводится пример Мьянмы, чьи вооруженные силы использовали пропаганду в социальных и цифровых сетях против местного мусульманского населения рохинджа.

Также важность этого навыка продемонстрировал конфликт между Украиной и Россией: Москва и Киев пытаются повлиять на общественное мнение и таким образом получить преимущество, уточняют авторы публикации. «Ни один человек не может полностью знать или понимать всю широту доступной информации, которая усиливает когнитивные ярлыки, предубеждения и предположения, — говорится в доктрине. — Тем не менее, медиаграмотность прививает необходимый уровень критического мышления в повседневном взаимодействии с цифровыми и традиционными новостями, информационной средой». Эффективная подготовка в этой области снизит уязвимость морских пехотинцев к «пагубному влиянию и поддерживает устойчивость сил за счет объединения усилий».

Ранее во время круглого стола для журналистов заместитель коменданта Корпуса морской пехоты США по информации генерал-лейтенант Мэтью Глави описал обучение как нечто, что будет проходить в формате «школьного кружка» с отделением или взводом морских пехотинцев после окончания тренировок. Старший стратег по вопросам информации и политики морпехов и соавтор документа Эрик Шанер в ходе мероприятия дал понять, что подготовка соответствующего курса только началась.

В публикации Marine Corps Times сообщается, что отделу командования морской пехоты США по коммуникационной стратегии и операциям было поручено разработать обучение и что для его проведения была сформирована группа планирования. Сроки развертывания учебной программы или модуля также еще не определены.

Идея обучения военных медиаграмотности не является новой: несколько предыдущих вариантов законопроекта об оборонном бюджете США предусматривали ежегодное обучение военнослужащих и гражданских лиц устойчивости к дезинформации и иностранному влиянию. В результате принятая Палатой представителей версия закона об оборонном бюджете США на 2023 год расширяет ежегодные курсы повышения осведомленности о кибербезопасности. В них включен модуль цифровой грамотности, касающийся «цифрового гражданства, медиаграмотности и защиты от киберугроз».

По словам ведущего ученого в области медиаграмотности и профессора Университета Род-Айленда Рене Хоббс, это неплохая отправная точка для властей США. Она считает, что важнейшим аспектом медиаграмотности является развитие понимания того, что публичные и медийные сообщения всегда избирательны и неполны. «В более демократичных организациях, где люди сидят за столом и могут свободно обмениваться мнениями, возможно научиться уважать наши различия, — сказала ученый. — И на самом деле нам может быть полезно услышать людей, которые имеют отличающиеся интерпретации. Медиаграмотность действительно культивирует уважение к сложности и различиям в мышлении с разных точек зрения».

Ранее на учениях в пустыне Мохаве инструкторы американской армии использовали опыт, полученный в ходе войны России с Украиной, для тренинга солдат. Изученный опыт может быть использован для борьбы с крупными противниками, такими как Россия или Китай. Помимо прочего, инструкторы настаивали на том, чтобы участники учений в Национальном учебном центре говорили по-русски. При обучении также использовались примеры нынешней информационной войны: силы вероятного противника, контролирующие вымышленный город Уджен, постоянно публиковали сообщения в социальных сетях, чтобы выдвигать ложные обвинения против американской бригады, готовящейся к сражению.