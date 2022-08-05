Новый пассажирский порт Амасра в турецкой провинции Бартын принял первый круизный лайнер, сообщает Daily Sabah. Им стало судно Astoria Grande из Сочи, на борту которого находится 350 пассажиров и 300 человек персонала.

Astoria Grande в порту встречали губернатор провинции Бартын Нуртач Арслан, депутат парламента Турции от Амасры Йылмаз Тунч, глава муниципалитета Бартына Джемал Акын и другие официальные лица, пишет Anadolu. После официальной церемонии пассажиры судна покинули порт, чтобы ознакомиться с историческими и природными красотами региона, а также попробовать блюда местной кухни. Далее судно направится в Синоп.

Строительство порта, начатое Министерством транспорта и инфраструктуры Турции в 2018 году, оценивается в 78 млн лир ($4,3 млн) и находится на стадии завершения: порт готов на 90%. Ожидается, что по завершению всех работ порт Амасра станет важным центром круизного туризма.

Осенью прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому круизный порт Амасра был объявлен постоянными морскими пограничными воротами для международных пассажирских перевозок. Согласно планам властей Турции, он будет принимать туристов не только из Италии, Великобритании, Испании, Германии, Болгарии, России и Украины, но и гостей из других европейских стран, которые будут прибывать в Черное море через Дунай. На первом этапе туда планируется привлечь 55 тыс. туристов, а в долгосрочной перспективе — 200 тыс.

Первый международный круиз Astoria Grande из порта Сочи был намечен на 2 апреля, однако его старт был перенесен. Ранее им управляло ООО СК «Аквилон». Лайнер Astoria Grande рассчитан на 1382 пассажира. За круизный сезон 2022 года он намерен привлечь в Сочи более 20 тыс. туристов, а стоимость круиза составит от €1274 во внутренней каюте с человека.