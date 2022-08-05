Аналоги советских валютных магазинов «Березка» откроются в Москве и Санкт-Петербурге, согласно постановлению премьер-министра Михаила Мишустина. Документ опубликован на портале правовой информации.

В магазинах будут продаваться товары, в отношении которых действует процедура беспошлинной торговли. Там можно будет купить алкоголь, табак, парфюмерию, косметику, кондитерские изделия, ювелирные украшения, смартфоны и часы. Их стоимость будет указана в трех валютах — рублях, долларах и евро.

Новые магазины будут располагаться вне пунктов пропуска товаров через государственную границу, а пускать туда будут только по документам, подтверждающим, что покупатели состоят на дипломатической службе или работают в иностранной компании. Ожидается, что в новых «Березках» будет вестись круглосуточное видеонаблюдение, а записи с камер будут хранить в течение 30 дней.

Соучредителем магазинов должно выступить «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации», коммерческого партнера оно выберет по итогам открытого конкурса. В аукционе смогут участвовать только российские компании, а торговля будет находиться под контролем таможенников.

В СССР сеть магазинов «Березка» работала в Москве, Ленинграде, портовых и курортных городах — Сочи, Севастополе, Волгограде, Ялте, Новороссийске, Измаиле, Выборге и Находке. Там иностранцы могли купить товары за валюту, а советские дипломаты или граждане, работавшие за границей, в том числе моряки и военные, — за чеки Внешпосылторга и Внешторгбанка.

В середине июня Госдума приняла закон, отменяющий ограничения на реализацию товаров в магазинах Duty Free на территории Евразийского экономического союза. Если раньше покупать товары в магазинах беспошлинной торговли могли только внутрисоюзные пассажиры, вылетающие из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, то теперь такую возможность получили и вылетающие из России путешественники.