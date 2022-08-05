ООН получила уведомление от Центральной африканской республики о том, что она будет запрашивать у России 3 тыс. «военных инструкторов», сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов. Его слова приводят РИА «Новости».

Вместе с уже работающими в ЦАР «инструкторами» их общая численность увеличится в четыре раза и достигнет 4135 человек. «Провести расширение почти в четыре раза — это, безусловно, непростая задача для нашей организации, — сказал Иванов. — Это связано с тем, что наши инструкторы проходят жесткий отбор и высококачественную подготовку».

В ближайшее время Содружество офицеров отправит в ЦАР 300 готовых «инструкторов», уточнил он. «А дальше расширение будет происходить малыми группами согласно плану, предусмотренному нашим контрактом. По обоюдному согласию с ЦАР и в целях безопасности этот план не будет публиковаться», — добавил директор организации.

Ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов говорил, что общее число российских «инструкторов» в стране, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся там с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета, составляет 1135. До этого ЦАР уведомляла ООН, что планирует расширить число военных специалистов из РФ, которые будут привлечены для работы в ЦАР, на три тысячи человек.

В мае стало известно, что двое сотрудников российской частной военной компании «Вагнера» были убиты в ЦАР, в префектуре Ухам-Пенде на севере страны. Наемники попали в засаду, организованную местной повстанческой группировкой «Коалиция патриотов за перемены» в районе населенного пункта Джуве. Наемники из ЧВК «Вагнера» находятся в стране, как сообщается, для обучения местных военных, защиты должностных лиц, борьбы с повстанческими или террористическими группами, а также защиты золотых, алмазных и урановых рудников.

Незадолго до вторжения России в Украину 24 февраля российских военных наемников из ЧВК «Вагнера» перенаправляли из ЦАР в Восточную Европу. В январе страну покинуло «беспрецедентное» количество наемников, и еще больше готовились к отправке в ближайшее время. Собеседники СМИ сообщали, что в лагере, где их содержали, обсуждали внезапный отъезд наемников якобы «прямо в Украину».