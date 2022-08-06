6 августа 2022 г.
ПОЛИТИКА
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Посольство Азербайджана в Лондоне захватили шиитские радикалы
Посольство Азербайджана в Лондоне подверглось нападению со стороны экстремистской шиитской организации «Союз слуг Махди» из Кувейта. Радикалы незаконно проникли в здание, подняли на балконе флаги и начали выкрикивать религиозные лозунги. Полиция задержала 8 человек. Ведется расследование инцидента #trtнарусском #Азербайджан #Великобритания #посольство #нападение #новости
Посольство Азербайджана в Лондоне захватили шиитские радикалы / Others
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