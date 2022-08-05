Скандальный визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань стал катализатором тех тенденций в отношениях США и Китая, которые наметились задолго до решения о поездке. К тому времени, как видная представительница Демократической партии завершила серию встреч с президентом Цай Инвэнь, высокопоставленными законодателями, руководителями и правозащитниками, флот Народно-освободительной армии Китая (НОАК) почти закончил подготовку масштабных учений, локация которых пролегла в пугающей близости от острова.

В сочетании с экономическими мерами воздействия со стороны Пекина, которые предполагают ограничение торговли с Тайбэем и временное закрытие его авиапространства, маневры, по-видимому, преследовали цель продемонстрировать высокую степень обеспокоенности высшего руководства КНР тем, что американская сторона пересматривает давние договоренности о формальном статусе Тайваня и тем самым нарушает уравнение безопасности, сложившееся по обе стороны Тайваньского пролива, повышая вероятность вооруженной конфронтации.

«Близость военных учений к Тайваню может стать новой нормой», — предполагает Майкл Коул, старший советник Международного республиканского института, некоммерческой организации, объединившей вокруг себя тяжеловесов американского консервативного лагеря. Эксперт заметил, что по итогам визита Пелоси китайские власти будут применять тактику постепенного отсечения. Она сводится к ограничению географического и, по-видимому, вместе с ним и экономического пространства, в рамках которого способен действовать Тайбэй.

По оценкам западных аналитиков в сфере безопасности, предпринятая КНР демонстрация силы принципиально отличается от той, которая имела место во время кризиса в Тайваньском проливе 1995-1996 годов, одного из наиболее напряженных противостояний между китайскими и американскими силами за последние десятилетия. Если маневры 1990-х годов были сконцентрированы на десантных операциях, нынешние, похоже, направлены не только на отработку блокадных мер, но и повышение координации между воздушными, морскими и сухопутными силами.

Взять в блокаду

Председателю КНР Си Цзиньпину предлагали разные варианты возмездия. Близкое к Коммунистической партии издание Global Times допустило, что НОАК могла бы провести военный полет прямо над Тайванем, заставив правительство Цай Инвэнь выбирать, идти по пути военного конфликта или нет. Еще одна опция — устроить ракетные испытания, как это произошло летом 1995 года, когда Пекин инициировал испытательные запуски, протестуя против решения администрации Билла Клинтона принять первого президента Тайваня Ли Дэнхуэя в США.

Несмотря на то, что, по сообщениям Financial Times, китайская сторона по каналам обратной связи действительно предупреждала администрацию президента Джо Байдена о серьезных военных последствиях поездки Пелоси, рынки отреагировали на скандальное событие довольно спокойно. Поведение игроков эксперты интерпретируют как признак того, что деловая среда исходит из низкой вероятности реальной вооруженной конфронтации. Проще говоря, акторы предполагают, что алармистская риторика КНР не результирует в реальные действия.

Однако, учитывая роль Тайваня в экспорте таких продуктов, как полупроводники, есть опасения, что блокада попросту уничтожит цепочки их поставок. Остров является домом для ведущих производителей микросхем и всей промышленной базы, которая обеспечивает экспорт ключевых компонентов для электроники, медицинского оборудования, чувствительной атомной энергетики и оборонной продукции. Неслучайно во время поездки Пелоси провела встречу с Марком Лю, председателем правления одного из известных производителей чипов TSMC.

КНР хотела бы национализировать TSMC и интегрировать компанию в свою собственную полупроводниковую промышленность, допускает Абишур Пракаш, соучредитель консалтинговой фирмы Center for Innovating the Future.

Поэтому именно сейчас производитель микросхем, как и его остальные коллеги, находится в центре геополитического противостояния Вашингтона и Пекина, которое дает о себе знать в области высоких технологий. Если блокадные меры все-таки будут применены надолго, то это может привести к перебоям в поставках, повышению инфляции и снижению темпов роста. Для США, бьющихся с кризисной симптоматикой в национальной экономике, ситуация будет удручающей.

Бессмысленный жест

Впрочем, наиболее важным будет то, как поездка Пелоси повлияет на механизм принятия решений в КНР. У высшего руководства Коммунистической партии может не остаться сомнений в конфронтационном характере американской повестки в регионе. К таким выводам подталкивает как минимум двухпартийное единодушие в США в оценке визита. Известно, что чиновники Белого дома, которые сначала выражали озабоченность последствиями турне Пелоси, переформулировали свои предупреждения, подчеркнув, что она имеет полное право посетить Тайвань.

Отдельный итог — сдвиги в официальной терминологии. Формально США придерживаются принципа «одно государство» в отношении КНР, однако во время своей пресс-конференции спикер Палаты представителей сделала сенсационную вещь, похвалив народ Тайваня за «мужество изменить свою страну, чтобы она стала более демократичной». Вне зависимости от того, было это оговоркой или преднамеренным жестом признания, Тайбэй теперь обладает полным правом представить ремарки как признак формализации статуса.

В связи с этим становится неудивительным, что негативные тенденции, сопровождавшие американо-китайские отношения долгие годы, с этого момента могут увеличить масштаб. Вопрос заключается в том, насколько целесообразно было устраивать демонстративную провокацию на острове.

Бывший посол США в Китае Макс Бокус заметил, что в контексте и без того ухудшающихся отношений между Вашингтоном и Пекином поездка Пелоси была абсолютно неразумной. «Откровенно говоря, я считаю, что ей не следовало ехать. Цель внешней политики США — снизить напряженность в отношениях с Китаем, а не усилить ее», — сказал он.

Однако теперь администрация Байдена будет вынуждена включать в оценку рисков сценарий с возмездием со стороны Пекина, который, как говорят работавшие с ним американские официальные лица, способен таить обиду долго и не менее долго готовить ответные меры.