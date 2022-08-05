ПОЛИТИКА
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Украинские чиновники раскритиковали Amnesty International
Киев раскритиковал доклад международной правозащитной организации Amnesty International, в котором утверждается, что украинские военные подвергают опасности мирное население. В условиях боевых действий проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта и внешние структуры, не представляется возможным. #Украина #AmnestyInternational #доклад
Украинские чиновники раскритиковали Amnesty International / Others
5 августа 2022 г.
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