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Путин: Европа должна быть благодарна Турции за бесперебойное газоснабжение
В Сочи проходят переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Открывая их Президент России назвал трубопровод «Турецкий поток» одним из важнейших путей поставки российского газа в Европу. Также Владимир Путин лично поблагодарил турецкого коллегу за роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений. #Сочи #Эрдоган #Путин
Путин: Европа должна быть благодарна Турции за бесперебойное газоснабжение / Others
5 августа 2022 г.
Истории
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