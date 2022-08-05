Путин: Европа должна быть благодарна Турции за бесперебойное газоснабжение

В Сочи проходят переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Открывая их Президент России назвал трубопровод «Турецкий поток» одним из важнейших путей поставки российского газа в Европу. Также Владимир Путин лично поблагодарил турецкого коллегу за роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений. #Сочи #Эрдоган #Путин