Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели 5 августа встречу в Сочи, которая длилась четыре часа, — вторую после недавних переговоров в Иране. Повестка дня президентов, встретившихся в Сочи в пятый раз, включала множество тем. Несомненно, динамичные отношения Турции и России в последнее время привлекают внимание международных акторов. Тот факт, что активная дипломатия президента Эрдогана привела к совершенно особым отношениям с Россией, вносит большой вклад как в развитие двусторонних отношений, так и в решение международных и региональных проблем. Одним из наиболее ощутимых результатов этого вклада является зерновое соглашение, подписанное 22 июля в Стамбуле и быстро реализованное.

Турция и Россия демонстрируют подход, предусматривающий совместную конкуренцию и сотрудничество в рамках взаимного уважения. Конечно, это возможно только при соблюдении тонкого баланса и проявлении высококомпетентного дипломатического мастерства. Уникальная деятельность президента Эрдогана в области дипломатии является здесь решающим фактором. Оценивая Сочинскую повестку, мы видим масштаб охваченной тематики: от продолжающейся войны в Украине, Ливии до сирийского урегулирования и решения вопросов с поставкой энергоресурсов.

Российско-украинский конфликт

Продолжающаяся с февраля война в Украине — одна из самых горячих тем в международной политике, особенно в Турции. Анкара стремится выступать посредником в прекращении горячего конфликта между Россией и Украиной и продолжает свои усилия по сближению двух стран для прекращения войны. Не будет ошибкой сказать, что Анкара, собравшая министров иностранных дел России и Украины в Анталье и делегации сторон в Стамбуле, — единственный актор, способный обеспечить возможное прекращение огня и достижение компромисса, который положит конец войне. Доверие двух сторон Турции, чуткая дипломатическая позиция Анкары, которая не разрывает связей с обеими странами, — решающие факторы. Благодаря заключенной в Стамбуле «зерновой сделке» при посредничестве ООН и Турции четыре корабля уже покинули украинские порты и направились в другие страны.

Договор по отгрузке зерна показателен. Во-первых, Россия продемонстрировала всем сторонам, что она открыта для глобального сотрудничества, предприняв важный шаг по снижению международного давления на Москву, открыв поле для дипломатии и предотвратив продовольственный кризис, который может возникнуть в будущем. Во-вторых, в очередной раз была доказана исключительная роль Турции в регионе. Несмотря на недавнюю критику со стороны западных стран, зерновое соглашение считается большим успехом. Хотя западные государства продолжают находиться на стратегическом расстоянии, они хорошо понимают роль Анкары.

Энергетика

Еще одна важная тема в рамках саммита — энергетика. Энергетический вопрос стал одним из наиболее важных как в контексте двусторонних отношений, так и в контексте глобального энергетического кризиса, связанного с началом войны в Украине. Рост цен на энергоносители стал кошмаром для европейских стран. Зная энергетическую дилемму Европы, особенно Германии, в России умело используют такой козырь. Перед началом саммита Владимир Путин указал: ««Турецкий поток» продолжает работать регулярно и в полном объеме, в отличие от линий, которые отправляют природный газ по другим направлениям. Он не только поставляет природный газ в Турцию, но и транспортирует наш газ в Европу и потребителям. Европа должна быть благодарна Турции за бесперебойный поток природного газа из России». Поэтому ясно, что европейцам необходимо переоценить роль Турции, чтобы преодолеть энергетический кризис в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Сирийский вопрос

Следует подчеркнуть, что самой острой темой саммита была Сирия. Понятно, что у Турции есть сильное желание предотвратить формирование террористического коридора на своих южных границах и устранить террористические угрозы с сирийской территории, исходящие от ОНС/РПК. Турция уже провела четыре крупные военные операции на сирийской территории. Однако Анкара неоднократно заявляла о необходимости ликвидации террористических отрядов, особенно в районах Тель-Рифаат и Манбидж, и об угрозе, которую они представляют для национальной безопасности Турции. В этом контексте, учитывая обширное военное присутствие России в Сирии, крайне важно совместно обсудить возможную операцию. Здесь следует иметь в виду, что Иран выражает более сильный протест против возможной операции, чем Россия. Однако масштаб повестки дня между Россией и Турцией (Ливия, Сирия, Карабах, Черное море, Украина, энергетика и т.д.) не идет ни в какое сравнение с темами обсуждения между Ираном и Турцией. Таким образом, между двумя державами существует поле для гораздо более расширенного диалога, который подталкивает стороны к тому, чтобы они были более осторожны в отношении своих намерений.

С этой точки зрения распространенное заявление после саммита о том, что «подтверждена решимость действовать солидарно и согласованно в борьбе против всех террористических организаций в Сирии», создает впечатление, что велась широкая дискуссия о возможной операции Турции и, вероятно, дан сбалансированный ответ на решимость Анкары. В новой российской Морской доктрине, подписанной президентом Путиным в конце июля, США четко обозначены как главная угроза России, и поэтому нельзя игнорировать фактор США в формировании отношения России к ОНС/РПК. Конечно, российская сторона не захочет конфронтации с Турцией в момент сильного международного санкционного давления, но и карт-бланш на проведение операции она не даст. Очевидно, что стороны ведут непростой диалог в отношении действий в районах Манбиджа и Тель-Рифаата. Но важным моментом здесь является то, что Турция хочет провести операцию при сохранении открытого контакта с Россией. Можно сказать, что президент Путин, скорее всего, поддержит открытый характер отношений, потому что Турция показала, что является крайне ценным партнером для России, в чем она могла убедиться после сделки по зерну, ставшей возможной благодаря посреднической деятельности Анкары.

Хотя Россия и Турция являются двумя странами, наиболее открытыми для сотрудничества, они не раз входили в конкуренцию друг с другом на региональном уровне. Однако политическая воля президентов двух стран открывает пространство для дипломатии, что позволяет сторонам совместными усилиями преодолевать множество проблем.