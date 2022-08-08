Приоритетными рынками для покупки российского программного обеспечения становятся африканский, азиатский и ближневосточный. Об этом говорят результаты опроса ассоциации «Руссофт», с которыми ознакомился «Коммерсант». Такой разворот связан с введением западных санкций против России.

Опрос был проведен с февраля по май 2022 года среди 171 российской софтверной компании с совокупным оборотом около 100 млрд руб.

Как он показал, хотя интерес к европейским рынкам среди российских компаний снизился, но они пока не готовы уходить с них полностью. Для работы на них некоторые разработчики софта регистрируют юридические лица в нейтральных странах. При этом большинство все же начали переориентировать экспорт своих продуктов и услуг на рынки Южной и Восточной Азии, Южной и Центральной Америки и Ближнего Востока.

В 2021 году 5,3% отечественных разработчиков планировали выйти на рынок Южной и Восточной Азии, а в 2022 году их количество увеличилось до 9,6%. Помимо прочего, российские компании интересуют рынки Индии (выход туда планируют 7,4% опрошенных в первом полугодии 2022 года против 2,4% — за аналогичный период прошлого года), Узбекистана (9,6% против 6,8%), а также стран Ближнего Востока (8,5% против 4,4%) и Африки (7,2% против 2,9%).

Около 53% всех продаж отечественного софта приходилось на Россию (около $11,1 млрд), на ближнее зарубежье 8–10% (примерно $2 млрд), США и Канада занимают около 15% ($3 млрд), узнал «Руссофт». На европейские страны приходилось 13% ($2,7 млрд), а на Южную и Восточную Азию — примерно 7% ($1,3 млрд).

Падение интереса у российских разработчиков софта к европейскому и американскому рынкам заметно, выяснили организаторы опроса. Только 3% опрошенных компаний будут выходить на европейский рынок в 2022 году, хотя годом ранее таковых было 7,8%. К примеру, интерес к рынку США и Канады упал с 6,8% до 1,8%. Также российские производители софта с недоверием оценивают рынок Латинской Америки: если в 2021 году интерес к работе в Бразилии и Мексике проявляли 2,9% компаний, то в 2022 году — всего 1,8%.

Однако некоторые производители все же ищут пути обхода: ГК DZ Systems планирует зарегистрировать юридическое лицо в нейтральной стране для продажи софта в Европу. Но, по словам одного из экспертов, иностранные банки отказываются открывать счета для российских клиентов без объяснения причины, так что это может не сработать.