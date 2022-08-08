На этой неделе Россия планирует отправить на орбиту разведывательный спутник, сделанный по заказу Ирана для слежки за военными целями на Ближнем Востоке, пишет The Washington Post. Однако в первое время российские власти получат возможность эксплуатировать его для своих целей — то есть в интересах собственной армии, воюющей в Украине. «Это еще один признак все большего политического и военного сотрудничества между Москвой и Тегераном», — говорится в публикации.

Переговоры о покупке Ираном космического аппарата серии «Канопус-5» длились четыре года, 9 августа Роскосмос планирует запустить его с космодрома «Байконур». Аппарат, получивший название «Хайям», оснащен камерой с 1,2-метровым разрешением — это гораздо меньше, чем на американских разведывательных спутниках. Тем не менее это даст иранцам возможность вести почти постоянный мониторинг объектов в Израиле и Персидском заливе. Россия же с помощью спутника сможет наблюдать за военными целями в Украине.

Ранее стало известно, что Москва могла уже получить первую партию иранских боевых беспилотных летательных аппаратов. Их Тегеран обещал предоставить в обмен на самолеты Су-35, это было оговорено в соглашении, подписанном Москвой и Тегераном 26 июля. По данным разведки, в Россию вместе с БПЛА приехали иранские пилоты и техники, которые будут обучаться обслуживанию Су-35. Заключенный договор о сотрудничестве ремонтных центров Ирана с российской авиаотраслью касается экспорта в Россию деталей и оборудования для самолетов и предоставления технической поддержки со стороны Ирана. Соглашение об увеличении пассажирских рейсов между странами также может быть использовано Тегераном для приобретения российских боевых самолетов.

С момента вторжения в Украину в феврале Россия стала активно сотрудничать с Ираном, который имеет большой опыт жизни под западными санкциями. Тегеран консультировал Москву в вопросе обхода ограничений и собирался признать карты «Мир». Иранские производители заявляли о готовности заменить своими товарами выпадающие объемы после ухода западных брендов. Помимо прочего, иранские производители предложили выпускать свою продукцию на автомобильном заводе «Москвич», Тегеран будет ремонтировать российские самолеты, а бизнесмены из Россию приезжают в страну, чтобы перенять местный опыт предпринимательства.

В июне недавно смещенный с поста глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил о критической нехватке спутников для нужд Минобороны и постоянного наблюдения за боями в Украине. По его словам, сейчас у России 161 аппарат, хотя их требуются тысячи.