Российская компания «МТК» подписала с кыргызстанским производителем лифтов Sky Elevators договор о поставках лифтовой продукции в Россию. Об этом пишет Еconomist.kg. Благодаря этой договоренности «МТК» станет официальным дистрибьютором лифтов от Sky Elevators на территории России. Ожидается, что поставки оборудования начнутся в ближайшее время.

Лифтостроительный завод Sky Elevators был запущен в марте текущего года. В церемонии открытия участвовал премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров. Предприятие входит в холдинг Sky Industrial Group, который специализируется на разработке и производстве оборудования последнего поколения на основе южнокорейских технологий.

«Первый многоотраслевой завод в Кыргызстане — это современное динамично развивающееся производство лифтового оборудования и подъемных механизмов различной конфигурации. Вся технология спроектирована совместно со специалистами из Южной Кореи, Китая и Кыргызстана», — отметили в компании.

Уже сейчас Sky Elevators поставляет на рынок пассажирские, грузопассажирские, панорамные, больничные лифты, строительные и мачтовые подъемники, а также малые и большие грузовые подъемники. Основательница компании Рахат Жунушбаева уточнила, что продукцией Sky Elevators, кроме России, интересуются также в Казахстане и Узбекистане.

Интерес российских компаний к кыргызстанским лифтам отчасти связан с уходом из России западных производителей лифтов после начала войны в Украине. Тогда страну покинули немецкая компания ThyssenKrupp Elevator, американская Otis и финская Kone.

Их совокупная доля на российском рынке составляла 20,1%, при этом 16% приходились на Otis. Как указывает Национальный лифтовой союз России, в 2021 году из 46 тыс. лифтов, закупленных в России для плановой замены, 34 тыс. были российского производства, еще 7 тыс. — из Беларуси.

Ранее сообщалось, что замену ушедшим с рынка западным компаниям Россия ищет в Турции и Китае. «Сейчас мы ведем переговоры на поставку скоростных лифтов с несколькими компаниями: Merih (Турция), Kleemann (Греция), Fuji HD (Китай), Canny (Китай), Xizi (Китай)», — уточнил тогда представитель Level Group. Из-за сложностей с логистикой Китай никогда не рассматривал Россию как интересный для себя рынок, поэтому дилерская сеть у азиатских производителей в России слабо развита, теперь приходится выстраивать торговые отношения с нуля, говорил он.