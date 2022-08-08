Несмотря на общий рост численности населения, количество молодежи в Германии сейчас сократилось до рекордного минимума. Об этом свидетельствуют данные федерального статистического управления страны DESTATIS. В стране не фиксировался такой небольшой процент молодежи с момента основания Федеративной Республики Германия в 1949 году.

Согласно статистике, в 2021 году только 8,3 млн из 83,2 млн жителей Германии находились в возрасте от 15 до 24 лет. Еще в 1983 году в возрасте от 15 до 24 лет находились 16,7% населения страны. Однако начиная с 2005 года количество молодежи начало постоянно сокращаться. Исключением стал лишь 2015 год, когда в страну во время кризиса беженцев въехало много молодых мигрантов.

Эта тенденция особенно сильно выражена в восточных федеральных землях страны. Меньше всего молодых людей проживает в Бранденбурге — 8%. В Бремене процент населения в возрасте от 15 до 24 лет на конец 2021 года находился на самой высокой отметке среди остальных земель — 11 %. На втором месте по количеству молодых людей Баден-Вюртемберг.

Процент молодежи среди населения Германии примерно соответствует среднему уровню по всем 27 странам-членам Европейского Союза, сообщил статистический орган ЕС Eurostat. Средний показатель по всем странам-членам Евросоюза составляет 10,6%. Ирландия имеет самую высокую долю молодежи в возрасте от 15 до 24 лет в ЕС — 12,6%, опережая Данию и Кипр, где доля молодых составляет по 12,3%. Меньше всего молодежи в странах ЕС проживает в Чехии и Болгарии, их количество составляет по 9%.

Ранее стало известно, что из-за масштабного энергетического кризиса, инфляции и роста цен в Германии у каждой пятой семьи нет денег, чтобы поехать в отпуск. При этом сложнее всего приходится неполным семьям: четверо из десяти родителей-одиночек (42,2%) не имеют достаточно денег, чтобы отдохнуть. Бездетные пары с одним партнером старше 65 лет имеют самый низкий риск пересечь черту бедности, и в этой группе денег на отпуск не хватает только у 15,9% респондентов.