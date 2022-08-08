Замруководителя рабочей группы рынка Национальной технологической инициативы Aeronet Павел Булат заявил, что в России коммерческие дроны могут появиться уже в течение трех-четырех лет. Это поможет решить проблему перевозок для отдаленных территорий, рассказал он в комментарии ТАСС.

«Есть мнение, что так называемые коммерчески-эксплуатируемые линии низкой интенсивности, по которым перевозятся грузы, будут беспилотными к 2025-2026 году», — уточнил эксперт.

По словам Булата, в России объемы электронной торговли и нерегулярные перевозки увеличиваются, так как не менее 20 млн человек живет в регионах, куда почта приходит непостоянно или с перебоями. Эта проблема отчасти вызвана отсутствием транспортного средства, для которого не требуется дополнительная инфраструктура.

«С транспортной перевозкой все достаточно сложно, потому что типы воздушных судов, на которых теоретически можно было бы перевозить грузы, отсутствуют. В нормативной базе есть только самолет и вертолет, — подчеркнул он. — Если мы говорим о самолете, то надо помнить, что ему нужен аэродром, а они есть не везде. Вертолет — экономически невыгодные, нерегулярные перевозки повышенной опасности. Значит, для решения проблемы нужны разработки нового типа».

Сейчас рабочая группа Aeronet совместно с несколькими компаниями реализует проект «Беспилотная аэродоставка». Задача проекта — максимально быстро создать воздушные суда, которые смогут перевозить и небольшие, и крупные грузы. Пока, однако, около 90% дронов в России нашли наибольшее применение в сфере развлечений, хотя они имеют перспективу и для различных сфер промышленности, пояснил Булат. Их ипользуют для развлечения, фотосъемок, исследований в области кинематографии, уточнил он.

Такой дисбаланс в использовании беспилотников вызван нормативными препятствиями, и решение этого вопроса может вызвать интенсивный рост рынка дронов, уверен эксперт. «Для дронов сегодня существуют большие нормативные препятствия. Когда большинство нормативных барьеров будет устранено, примерно к 2025-2030 году использование дронов для развлечений станет еще более массовым. Мы даже можем ожидать взрывного роста рынка дронов в этот момент», — сказал он.

Помимо прочего, использование БПЛА позволит ДПС оперативно получать фотографии с места происшествий. Уже сейчас в 17 регионах России беспилотники используются для выявления нарушений ПДД. На основе анализа полученных от них данных будет формироваться перечень аварийно-опасных участков дорог, где нет камер.

В июне стало известно, что стоимость коммерческих беспилотников с февраля в России выросла на 30% и более. После решения китайской компании DJI остановить поставки в Россию на рынке появился дефицит устройств, так как спрос на дроны вырос, и россияне скупили все запасы. Один из ритейлеров сообщил, что средние цены на беспилотники в долларах выросли в марте на 47% в годовом выражении.

По словам гендиректора разработчика дронопортов Hive Николая Ряшина, после прекращения поставок из Китая дроны для нефтегазовой и энергетической отраслей подорожали еще значительнее — втрое. Хотя структура брендов и ассортимент на рынке беспилотников пока не изменились, проблемы с аккумуляторами для них должны начаться к концу 2022 года, уверен эксперт.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов уточнил, что дефицит беспилотников появился из-за частных инициатив закупить их для сепаратистских территорий Украины. Коммерческие дроны гораздо дешевле военных, их можно закупать массово, уточнил он.

При этом модели дронов, доступные на российском рынке, пригодны только для видеосъемки, для других целей — например, логистических или борьбы с массовыми беспорядками — их не используют, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. «Они не обладают достаточной грузоподъемностью, дальностью полета, емкостью батарей», — утверждал собеседник издания. Также некоторые дроны нельзя завезти в Россию из-за отсутствия разрешения на использование определенных радиочастот, уточнил он.