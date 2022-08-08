Фигурное катание было одним из немногих видов спорта, где Россия по-настоящему доминировала: российским девушкам даже близко не было равных, а в остальных дисциплинах — в мужском одиночном, парном катании и танцах — представители РФ также всегда были в числе претендентов на награды. Не были лучше всех за явным преимуществом, как женщины, но тоже были в числе лидеров. Это привело к тому, что Россия завоевала право на максимальное число квот — на любом крупном турнире российских представителей было больше, чем других. Однако начиная с сезона-2022/23 Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел решение о квотах, в итоге на следующий чемпионат мира, в котором Россия будет участвовать, от страны поедет по одному фигуристу в каждой дисциплине.

Почему квоты России урезали?

ISU формирует квоты, учитывая результаты на льду, а не политические события. Главный фактор — итог чемпионата мира предыдущего сезона, от которого россияне были отстранены из-за начавшейся войны в Украине. Фигуристам, как и другим представителям олимпийских видов спорта, отрезали дорогу от международных соревнований в соответствии с рекомендациями МОК. То есть формально в ISU приняли решение по квотам в соответствии с буквой правил, однако отстранение от ЧМ-2022 в Монпелье все-таки имело политические мотивы.

Что означают ограничения по квотам?

На следующем ЧМ России придется начинать с базового уровня — с одного участника в каждой дисциплине, что для России большой удар, поскольку за страну выступает большое количество фигуристов мирового класса. Даже третий номер чемпионата России зачастую мог претендовать на медали на мировых соревнованиях, что неоднократно и случалось. А теперь второй и третий номера ЧР просто не смогут отобраться: при максимальной квоте от России на крупных стартах участвовало 12 фигуристов (в четырех дисциплинах — мужское и женское одиночное фигурное катание, парное фигурное катание, спортивные танцы синхронное фигурное катание), а сейчас их будет лишь четыре.

Чтобы исправить ситуацию и увеличить число квот, российским фигуристам нужно будет занять место в топ-2 на ЧМ. Если займут только девушки — увеличится только квота на девушек и точно по такой же схеме работает это правило во всех других дисциплинах. Но если для девушек место в топ-2 — вполне выполнимая задача, то у мужчин и «танцоров» с этим могут быть проблемы. На возвращение полного представительства могут уйти годы. И отсчет начинается не сейчас, а с первого ЧМ, на который Россию допустят.

Когда Россию вернут?

Уже точно известно, что в сезоне-2022/23 России не будет. Что касается сезона 2023/24, то ситуация также пессимистична: решение может быть пересмотрено в случае смены функционеров в МОК (да и в ISU тоже) или изменения политической обстановки, в результате чего могут смягчить правила. Как это было в теннисе, где россиянам вроде бы разрешают выступать без флага. Если это произойдет до Олимпиады-2026 в Италии, то карьеры десятков талантливых фигуристов еще могут быть спасены, и они не начнут массово уезжать за границу.

Как написала в Telegram двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане Евгения Медведева, «нам стоит бороться именно за право дать нашим спортсменам выступать под эгидой ISU, а не устраивать истерики по поводу того, что кто-то там, возможно, сменит гражданство и так далее».

«Давление на спортсменов у наших СМИ и некоторых оголтелых любителей фигурного катания в крови. Не удивлюсь, если наши фигуристы начнут подумывать о смене гражданства только потому, что устанут от всего этого», — предупредила она.

Заслуженный тренер СССР, хорошо известная во всем мире Татьяна Тарасова эмоционально заявила, что ситуация с квотами ни имеет ничего общего с честным спортом, а преследует совсем другие цели: «Они хотят, чтобы фигурное катание в России умерло. Вряд ли дождутся».

Кто может уехать из России и сменить гражданство?

Новости о состоявшихся или вероятных переходах российских фигуристов в другие сборные появлялись регулярно и прежде. Только раньше таланты уезжали из-за сумасшедшей конкуренции внутри страны, а для нынешнего поколения юных фигуристов смена гражданства — возможно, будет единственным шансом сделать международную карьеру.

Пока громкие трансферы были до введения санкций, но это пока. Так, в прошлом году талантливая Анастасия Грачева переехала в Молдавию, бывшая ученица Этери Тутберидзе Екатерина Митрофанова вместе с Владиславом Красинским перешла в команду Боснии и Герцеговины, Егор Мурашов решил представлять Швейцарию, а Владимир Самойлов — Польшу. Позже, но до войны в Украины, этот этот список пополнился еще двумя яркими одиночницами: Анастасия Губанова и Мария Талалайкина решили выступать за Грузию и Италию соответственно.

Нынешние звезды, чьи карьеры частично уже состоялись, не спешат уезжать. 18-летняя Анна Щербакова — уже олимпийская чемпионка, она неплохо зарабатывает на ледовых шоу. Камила Валиева, которой всего 16 лет, тоже востребована на родине, хотя она точно могла бы в силу возраста нацелиться на золото ОИ в Италии. Никуда не собирается и Марк Кондратюк, который также нашел свою нишу в коммерческих прокатах в России. Но имена тех, кому сейчас 13-15 лет, мы в скором времени наверняка услышим в контексте смены гражданства.