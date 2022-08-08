В США решили организовать дополнительную слежку за тем, как Россия добывает и экспортирует энергоносители. Для этого подведомственное Минобороны США Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) заключило контракт с канадским холдингом Glacier Resource Innovation Group ради доступа к его платформе miningIntelligence.com. Об этом пишет «Октагон».

В описании контракта говорится, что аналитико-разведывательный продукт необходим для наблюдения за «критическими природно-ресурсными проектами» России и Китая. «Доступ к данным позволит NGA сузить или ликвидировать пробелы в знаниях о добыче полезных ископаемых, ответить на вопросы по всем полезным ископаемым ресурсам в мире и предоставит последние данные по интересующим регионам в течение 24 часов, — указано там. — Проект позволит почти в реальном времени проводить анализ по критическим полезным ископаемым с особым фокусом на стратегическом соперничестве и усилиях Китая и России нарушить цепочки поставок».

Официально коммерческая слежка за критическими ресурсами Китая и России начнется 1 сентября 2022 года, она будет стоить $35 тыс. ежегодно. В дальнейшем контракт с Glacier RIG планируется заключить еше на четыре года для обеспечения военных и госорганизации разведданными и картографической информацией.

Решение связаться с канадскими коммерческими разведчиками было связано с тем, что Вашингтон обеспокоен нарушением глобальной цепочки поставок энергоносителей из-за желания ряда государств Запада, в том числе в рамках G7, ограничить цены на нефть из России. Из-за этого российские энергоносители могут дополнительно прибавить в цене.

Канадский проект miningintelligence.com отслеживает порядка 38 тыс. проектов по добыче полезных ископаемых по всему миру через комплекс инструментов, включающий спутниковый мониторинг. Минобороны США рассчитывает на то, что сможет с его помощью анализировать все аспекты добычи полезных ископаемых, включая стадию проекта, местоположение, геологию, результаты бурения скважин, запасы ресурсов, картографирование, стоимость технологии производства, информацию о компании и так далее.

Ожидается, что с помощью проекта американские власти смогут следить не только за Россией и Китаем. Специалист департамента стратегических исследований Total Research Михаил Оганезов в комментарии изданию рассказал, что «пробелы в знаниях» у США могут быть в любом секторе — от нефти и железной руды до редкоземельных металлов. Также Вашингтон может быть заинтересован в добыче в регионах Африки, где разведка еще не проводилась, а заявленные запасы нефти, газа и металлов могут обеспечивать мировое производство долгие годы.

«США критически важно понимать, куда именно активнее всего заходят другие страны, насколько активно и, собственно, для чего, — считает Оганезов. — То есть речь о том, что тендер на разведку может проводиться не только по России с Китаем, но и по другим государствам, но об этом США тактично стараются умолчать».

В июне стало известно, что США готовится предложить Саудовской Аравии сделку по поводу увеличения добычи нефти. Она нужна Вашингтону, чтобы заменить российские поставки и снизить цены на энергоносители, которые увеличились до максимумов за 14 лет. Однако пока нет уверенности, что сделка будет заключена: пока ближневосточные монархии продолжают рассматривать полученные от США предложения и требуют гарантий безопасности в регионе. В ответ Вашингтон планирует предложить саудитам передачу под суверенитет страны двух островов в Красном море, Тирана и Санафира, которые сейчас находятся под египетским контролем.

При этом некоторые члены ОПЕК+ также поддерживают идею увеличить добычу нефти в арабских странах, чтобы помочь США справиться с инфляцией и наказать Россию жесткими санкциями. Однако Саудовская Аравия колеблется, так как давно сотрудничает с Москвой по стабилизации нефтяного рынка. Еще в 2017 году Россия и Саудовская Аравия договорились сократить добычу нефти, чтобы приподнять цены, которые на тот момент держались на уровне около $40 за баррель, однако спустя три года, когда пандемия коронавируса обрушила мировой спрос, добычу пришлось урезать снова, на 10 млн баррелей в день.

На фоне энергетического кризиса отношения США со странами Персидского залива заметно ухудшились. Белый дом называл недостаточно артикулированным «осуждение Москвы» этими государствами, а они в ответ заявляли, что Вашингтон не способен реагировать на ракетные удары по странам Персидского залива со стороны повстанцев-хуситов в Йемене, поддерживаемых Ираном.

Поставки нефти и газа из России на Запад сократились после вторжения в Украину 24 февраля. После этого США пришлось покрывать возникший нефтяной дефицит путем распродажи сырья из стратегического резерва, но сейчас его размер упал до минимума с 1987 года: из 650 млн баррелей в 2020 году осталось 532 млн. Белый дом призывает производителей нефти и газа, в том числе ОПЕК, увеличить добычу, чтобы изменить ситуацию с высокими ценами на топливо.