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Эрдоган провел тест-драйв турецкого кроссовера
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган протестировал отечественный электрокар TOGG. Серийное производство турецких кроссоверов запланировано на первый квартал 2023 года.Компания планирует выпускать до миллиона электроавтомобилей TOGG в пяти вариациях уже начиная с 2030 года. #trtнарусском #Эрдоган #TOGG #электрокар #тестдрайв #авто #президент #технології #технологии
Эрдоган провел тест-драйв турецкого кроссовера / Others
8 августа 2022 г.
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