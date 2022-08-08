Крупнейший лагерь для политзаключенных в СССР

В 1931 году в СССР создали Карлаг — Карагандинский исправительно-трудовой лагерь, куда ссылали так называемых «социально опасных элементов». Советская власть считала, что перевоспитывать граждан нужно с помощью бесплатного каторжного труда. Карагандинский лагерь представлял собой государство в государстве, заключенные которого работали на фабриках и заводах, занимались сельским хозяйством. По разным подсчетам, через Карлаг прошли более миллиона человек. #trtнарусском #Карлаг #СССР #заключенные