Израиль ударил ракетами за несколько минут до перемирия

Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по сектору Газа за несколько минут до начала режима прекращения огня, достигнутого при посредничестве Египта между организацией «Исламский джихад» и Тель-Авивом. Обстрелы сектора Газа продолжались в течение 3 дней, погибли 44 палестинца, больше 360 получили ранения. #trtнарусском #секторГаза #Израиль #ракетныеудары #палестина #обстріли #трт #новини #новости