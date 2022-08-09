Известная узбекская лепешка — кокандский патыр

В Коканде стоит побыватьна местном рынке. У центрального входа вы найдете известный кокандский патыр. Это тонкая огромная лепешка. Топленое масло в ее составе не дает долгое время черстветь хлебу. Говорят, кто попробует его один раз, никогда не забудет этот вкус. Ну а самое главное — это витающие вокруг запахи свежих фруктов и овощей. Жаль, что видео не может передать этих ароматов. #trtнарусском #патыр #узбекскаялепешка #Коканд #узбекистан #культура #еда #лепешка #рынок #новости