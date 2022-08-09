Более трети лекарств на фармрынке РФ импортируются. Это много, посчитали власти и решили, что к 2030-му году произведенные в стране препараты смогут занять долю 85% в упаковках. Также благодаря разрабатываемой сегодня концепции лекарственного суверенитета страна к тому времени сможет экспортировать не менее 50 собственных оригинальных лекарств. Можно было бы радоваться этим новостям, но фармацевты от них в шоке. Ни одна страна в мире не может иметь полного лекарственного суверенитета, объясняют они, да этого и не нужно...

Серьезные вызовы

Фармрынок России в этом году столкнулся с серьезными вызовами — непредсказуемый рост спроса на продукцию, ее возросшая стоимость, да и в целом внешнеполитическая обстановка… Но все же, как говорит исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Шипков, в этой сфере на первый план вышли вопросы транспортной логистики. «Компаниям, членам ассоциации приходится очень серьезно перестраивать сложившиеся ранее цепочки поставок своей продукции для нужд здравоохранения, стараясь в максимально сжатые сроки адаптироваться к постоянно меняющейся ситуации», — пояснил Шипков и добавил, что проблемы «удается решать и не допускать дефицита».

«У нас на сегодняшний день нет дефицита лекарств ни по одной из групп, — заверял в интервью «Известиям» еще в мае вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей доктор медицинских наук Виктор Черепов и уточнял: — Потому что все санкционные мероприятия применяются с оговоркой после запятой: нельзя многое, кроме лекарственных препаратов, медизделий и сельхозпродукции. Ни один из препаратов не попадает под санкции, все зарубежные фирмы продолжают поставки в рамках заключенных контрактов».

Опережающие меры

Ведущий фармацевт, бывший коммерческий директор фармакологической компании сети «Дальхимфарм» Ирина Булыгина подтверждает, что в дефиците в России практически сейчас ничего нет: «В дефиците может быть то, что поставляет сейчас российский производитель».

Действительно, отсутствие дефицита импортных лекарств не значит, что проблем с лекарственным обеспечением в стране нет. Так, в июле в России отменялся каждый третий конкурс по госзакупкам лекарств. Исследование консалтинговой компании Headway (есть у Forbes) за первое полугодие 2022-го свидетельствует, что по «иммуноглобулину человека нормальному» было отменено 72% гостендеров на 6,5 млрд рублей. Доля всех отмененных госзакупок лекарств в I квартале составила 30%, а во II квартале выросла до 33%.

«Если посмотреть историю поставок лекарственных препаратов, то каждый год появляются статьи о нехватке того или иного препарата в каком-либо регионе или в ряде регионов, — заметил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. — По разным причинам, но это не оправдание!»

Генеральный директор фармдистрибьютора «Ирвин» Михаил Степанов в начале лета говорил «Российской газете», что регуляторам фармрынка для сохранения непрерывности поставок лекарств нужно принять опережающие меры: «Прежде всего, доступ к льготному кредитованию предприятий, которые занимаются производством и дистрибуцией фармпрепаратов. Требуется заморозка лизинговых отчислений для валидированных под фармдеятельность транспортных компаний — по аналогии с тем, как это было сделано для ИT-сферы». Российские власти, кажется, пошли дальше…

Пилот концепции

В редакцию РБК попала концепция поддержки фармацевтической отрасли, которую разработали эксперты одной из рабочих групп при Минобрнауки. По словам двух инсайдеров издания, пилот концепции был направлен заместителю министра науки и высшего образования Алексею Медведеву, в дальнейшем он должен быть представлен курирующему сферу научных исследований и разработок вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. В концепции говорится как раз о лекарственном суверенитете, который должен быть достигнут к 2030-му, и уточняются причины необходимости ее реализации и возможности.

Так, сейчас доля иностранных компаний — производителей лекарств на отечественном рынке составляет 55% в денежном выражении при общем объеме рынка 2,3 трлн руб. В количественном выражении этот показатель равен 33% из 6,5 млрд упаковок.

Из концепции также следует, что произведенные в стране активные фармсубстанции используются только в 20% лекарств, производимых в России. В планах — довести этот показатель до 75%. Кроме того, важно обеспечить российское производство субстанций отечественными интермедиатами, так как на сегодняшний день в России отсутствует их производство (87% всех интермедиатов производится в Китае).

Еще одна цель, обозначенная в концепции, касается экспорта. В течение следующих восьми лет предполагается вывести на международные рынки не менее 50 оригинальных российских лекарств. «Концепция предполагает не только достижение технологического суверенитета, но и соответствие потребностям рынка, то есть стать интересным как экспортер», — пояснил один из инсайдеров РБК, добавив, что достижение указанных целей потребует не менее 200 млрд руб.

Другой инсайдер при этом отметил: данная сумма намного меньше, чем средства, которые возможно будет выручить.

Не только деньгами

Президент «Активного компонента» Александр Семенов замечает, что 200 млрд рублей для реализации заявленных идей недостаточно — в идеале отрасли нужно получить субсидию в размере 500 млрд рублей. Причем вместе с конкретной «дорожной картой», сроками, исполнителями, ответственными чиновниками и перечнем постановлений. Среди первоочередных инвестстимулов со стороны государства он называет льготные длинные инвесткредиты, налоговые преференции, а также повышенные таможенные пошлины при ввозе иностранных компонентов, конкурирующих с российскими.

Семенов также обращает внимание, что в России остаются проблемы с крупной и мелкотоннажной химией для производства, а также с производством интермедиатов, хотя отечественная сырьевая база и технологии для их создания есть. «Вращаться только в рамках России с этими проектами бессмысленно и не нужно. У Китая есть проблемы и с энергетикой, и с экологией, у Индии такие же проблемы — они могут быть заинтересованы в наших интермедиатах и фармсубстанциях, так же как и Ближний Восток, и страны Азии», — полагает эксперт.

«И 200 млрд, и 500 млрд окупятся»

Вывод на экспорт к 2030 году 50 оригинальных препаратов — вполне достижимая цель, размышляет член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев. По его словам, начинать нужно с производства молекул для стратегически значимых лекарств (сейчас в этом списке 215 препаратов от терапии сахарного диабета до лекарств для лечения коронавируса) и переходить к производству 809 препаратов, которые входят в список жизненно необходимых и важнейших.

Кстати, Нифантьев согласен, что любые субсидии в концепцию лекарственного суверенитета смогут быстро окупиться. «Мы начнем делать свои активные фармсубстанции, это подстегнет спрос на интермедиаты собственного производства и т.д. И 200 млрд, и 500 млрд окупятся, потому что это производство с высокой добавленной стоимостью», — считает он.

Отрегулировать рынок

Однако ведущий фармацевт, бывший коммерческий директор фармакологической компании сети «Дальхимфарм» Ирина Булыгина напомнила в разговоре с ОСН, что ни одна страна в мире не может иметь полного лекарственного суверенитета. Эксперт считает, что этого просто не нужно: «Существуют, например такие орфанные заболевания — встречаются у единиц на миллионы населения и ни одна страна в мире лекарства от них не выпускает, потому что это дорого и неоправданно».

Булыгина уверена и в том, что в РФ не стоит возобновлять и крупнотоннажные производства химических субстанций. «Производства эти очень вредные и объемные, — отметила эксперт. — Крупнейшее производство субстанций «Ирбит», например, которое сейчас Минобороны культивирует, потому что ничего с ним сделать больше невозможно, там земля на десятки или даже сотни лет будет непригодна для чего-либо».

Фармацевт предлагает посчитать, сколько нужно таблеток от кашля, нифедипина, атоналола, и отрегулировать рынок, потому что сам себя он не отрегулирует: «И, если у нас есть производства, которые закрывают эту потребность, зачем нам сюда вести еще десяток атоналолов и нифедипинов. Потом наши же производители начинают бодаться за копейки», — заключает эксперт.