Турецкие вооруженные силы получили первые поставки многороторного мини-беспилотника TOGAN местного производства. Об этом заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, пишет Daily Sabah. БПЛА был создан компанией Defense Technologies Engineering and Trade Inc (STM). Он оснащен уникальной системой управления полетами и предназначен для слежения, наблюдений и разведки.

В своем Twitter-аккаунте Демир написал, что управление оборонной промышленности «продолжает предоставлять турецкой разведке отечественные инженерные решения».

Генеральный менеджер STM Озгур Гюлерюз по этому поводу заявил, что компания «горда совершить очередную важную поставку в сфере тактических мини-БПЛА», «пионерами изготовления которых» считается STM.

«Наш отечественный разведывательный беспилотник TOGAN может видеть невидимое, следовать за неотслеживаемым благодаря своему оснащению, — подчеркнул он. — Он одинаково успешно выполняет задачи днем и ночью и обладает возможностью отслеживать физические цели. Также TOGAN может выполнять совместные операции с другими беспилотниками STM».

Гюлерюз добавил, что его компания продолжит работать над возможностями тактических БПЛА, которые смогут оперировать на территориях без GPS и выполнять команды, не подвергаясь электронным атакам противника. Беспилотники TOGAN призваны «усилить наших солдат в полевых условиях», посчитал он.

Новый мини-БПЛА можно эффективно использовать для тактических разведывательных целей, чтобы отслеживать неподвижные и движущиеся объекты. Также он может переключаться между миссиями благодаря функции машинного обучения.

В июне стало известно, что Совет по научно-техническим исследованиям Турции разрабатывает проект создания ракет класса «воздух-воздух». Они, помимо прочего, будут интегрироваться в ударные беспилотные летательные аппараты Akıncı. Благодаря этому Анкара шаг за шагом превращается из рынка для оборонной продукции в импортера высокотехнологичного вооружения. По некоторым направлениям Турция входит в пятерку ведущих стран, а по некоторым — в десятку.