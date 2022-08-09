Федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза объявил конкурс на создание национального дистрибьютора продукции агропромышленного комплекса за границу, пишет РБК. Победителю аукциона поручат изучить существующие модели экспорта сельскохозяйственных товаров и разработать собственную, а также составить «практико-ориентированную дорожную карту» для развития такого национального дистрибьютора.

Стартовая цена контракта составила 24 млн руб., а целью концепции назвали объединение товаров от нескольких производителей и формирование крупных партий для оптимизации логистики. Также победителю конкурса предстоит увеличить экспорт продукции АПК на целевых рынках сбыта и вывести экспортеров на новые рынки. Помимо прочего, национальный дистрибьютор должен иметь доступ к транспортировке и хранению товаров.

Большинство услуг дистрибьютора будут платными, однако затраты могут быть частично компенсированы государством.

Сейчас в России уже существует государственный институт поддержки несырьевого экспорта, созданный в 2015 году Российский экспортный центр. Он оказывает экспортерам «финансовые меры поддержки»: выдает кредиты, предоставляет банковские гарантии, оказывает страховые услуги, а также «взаимодействует с профильными органами власти, готовит предложения по улучшению ведения экспортной деятельности, взаимодействует с бизнесом и экспертами и способствует преодолению барьеров».

При этом ожидается, что новая концепция национального дистрибьютора не будет дублировать существующие меры поддержки, сообщили в «Агроэкспорте». Экспортный центр, в свою очередь, пообещал «принять участие в формировании концепции». В 2016 году Минсельхоз разработал проект программы «Развитие экспорта продукции АПК», в рамках которой этот центр уже создавал постоянные дегустационные павильоны российского АПК в Китае, ОАЭ, Египте и Вьетнаме. Во второй половине 2022 года РЭЦ совместно с Минсельхозом собирается открыть демонстрационно-дегустационный павильон в Стамбуле.

По данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году Россия поставляла за рубеж главным образом зерновые ($11,4 млрд), масложировую продукцию ($7,2 млрд), а также рыбу и морепродукты ($6,6 млрд). Основными импортерами стали Турция ($4,3 млрд), Китай ($3,6 млрд) и Казахстан ($2,8 млрд).