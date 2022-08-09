В Нью-Йорке за 30 секунд украли бриллианты на сумму $2 млн

Четверо преступников в Нью-Йорке украли ювелирные изделия на сумму 2,15 млн долларов. По данным полиции, ограбление длилось 30 секунд. Мужчины, одетые в черное, разбили витрину, обчистили ювелирную лавку и скрылись с украшениями в неизвестном направлении. Момент кражи запечатлели камеры видеонаблюдения. Полиция разыскивает виновников. Объявлено вознаграждение в размере 3500 долларов. #trtнарусском #США #ограбление #кража