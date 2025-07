Почти 40% американцев выступили против того, чтобы президентский пост на новом сроке заняли действующий глава государства Джо Байден или экс-президент Дональд Трамп. Об этом пишет The Hill со ссылкой на опрос Yahoo News / YouGov. В целом 37% жителей США выразили свое негативное отношение к избранию Трампа на пост президента страны, 35% высказали соответствующую позицию по отношению к Байдену.

При этом 25% республиканцев не хотят видеть президентом именно Трампа, который представляет их партию, а 43% демократов выступают против Байдена. Почти половина американцев (44%), поддерживающих партию республиканцев, высказалась за кандидатуру Трампа. Менее трети — 30% демократов — поддерживают вице-президента США Камалу Харрис.

Около трети республиканцев и независимых респондентов, склоняющихся к республиканцам, заявили, что предпочли бы видеть губернатора Флориды Рона ДеСантиса кандидатом от республиканцев, а 44% поддержали Трампа.

Ранее ведущий Fox News Карл Роув подчеркнул, что Демократическая партия не позволит Байдену избираться еще на один президентский срок в 2024 году.

Сам Байден планирует баллотироваться на новый срок, утверждала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Трамп также объявило намерении принять участие в президентских выборах 2024 года. Республиканец выразил уверенность в победе, несмотря на предшествующие окончательному решению сомнения.

В ноябре будут проходить промежуточные выборы в Конгресс США. Трамп заявлял, что у республиканцев есть шанс получить контроль над палатой представителей, что приведет к политическому краху демократов.

В конце июля часть американских политиков сообщила о создании новой партии, в которую вступили десятки выходцев из Демократической и Республиканской партий. Объединение, которое должно в ближайшие дни начать работу в США, получило название «Вперед» (Forward). Слоганом новой партии стало «Не левые. Не правые. Движущиеся вперед» (Not Left. Not Right. Forward). Объединение сформировали путем слияния движений Serve America Movement и Renew America Movement. Основатели партии пообещали, что она будет обращаться к тем избирателям, которые встревожены, как они считают, «недееспособной двухпартийной системой Америки».