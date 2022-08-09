В резиденции Дональда Трампа во Флориде прошел обыск ФБР, пишет газета The New York Times. По данным издания, он связан с секретными документами, присвоенными экс-главой государства. Бывший президент забрал их с собой, когда покидал Белый дом. В Twitter-аккаунте, который Трамп ведет со своими сторонниками, происходящее назвали «темными временами». «Мой красивый дом в резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида) в настоящий момент осажден сотрудниками ФБР, которые проводят в нем обыск», — добавил экс-президент.

До этого Национальный архив США просил вернуть 15 коробок с документами «в течение многих месяцев» и обратился в ФБР в связи с вероятной угрозой их уничтожения. «Господин Трамп известен тем, что во время своего президентского срока уничтожал официальные бумаги, предназначенные для хранения в правительственных архивах», — напомнили авторы статьи. Сын экс-президента Эрик Трамп, в свою очередь, также связал прошедшие обыски с расследованием Минюста по запросу Национального управления архивов и документации. «Они провели обыск без уведомления, выпотрошили офис, шкафы, сейф, хотя ничего там не нашли. И откуда это идет? От национальных архивов?», — подчеркнул он.

Сам Трамп заявил, что его никто не оповещал об обыске, а обыск назвал «необязательным». Он обвинил ФБР в нарушении процедур, а «радикально-левых демократов», то есть Демократическую партию США, в использовании правоохранительной системы в качестве оружия. Экс-президент подчеркнул, что представители этой партии «чертовски не хотят его участия в президентских выборах 2024 года».

Секретные документы в Мар-а-Лаго обнаружили еще зимой, некоторые из них находились под грифом «совершенно секретно». Однако неизвестно, сколько всего секретных документов находилось в резиденции бывшего президента, какие именно документы это были и кто складывал их в коробки. До этого, во времена своего президентства Трамп часто брал официальные документы с собой во Флориду для последующего ознакомления с ними. Представители бывшего президента отвергали эти обвинения, заявляя, что «нормальный и рутинный процесс» передачи документов используется «анонимными и политически мотивированными правительственными источниками для распространения лживых новостей». Ранее стало известно, что спустя год после конца президентского срока Трампа власти вывезли из его поместья 15 коробок с различной документацией, которая была передана в Национальный архив США.

После этого представители Национального управления архивов обратились в Минюст и попросили проверить, как Трамп обращался с официальными бумагами. В ведомстве предположили, что он мог нарушить законы США, касающиеся. Сам экс-президент утверждал, что он взаимодействует с управлением в этом вопросе и организовал «транспортировку ящиков с президентскими документами» в соответствии с законодательством. Также сообщалось, что во времена президентства Трампа персонал Белого дома иногда находил следы смытых в унитаз документов.

Ранее и Трамп, и нынешний президент США Джо Байден объявили о своих намерениях баллотироваться на новый срок на выборах 2024 года. Однако мишенью для критики самого Байдена в республиканских СМИ стала деятельность его сына Хантера. Его обвиняют в заключении многомиллионных контрактов с китайским конгломератом CEFC China Energy, часть траншей которых не является прозрачными. Также возможно, что для достижения договоренностей Байден-младший пользовался влиянием отца. В 2019 году он также стал фигурантом налогового скандала, когда в ходе бракоразводного процесса выяснилось, что они с женой задолжали налогов на сотни тысяч долларов. После взлома аккаунта Хантера Байдена в iCloud также стало известно, что он был замечен в употреблении кокаина и обращении к услугам эскорт-сервиса.

Однако Байден-младший сейчас является не главной проблемой действующего президента: рейтинги Джо Байдена находятся на рекордно низком уровне из-за роста цен и нехватки энергоносителей в США. Его деятельность одобрили всего 38% респондентов, а 59% отозвались о ней негативно. Одновременно агентство Reuters оценило популярность действующего президента США в 36%.

В конце июня The Wall Street Journal обвинил Джо Байдена в попытке привлечь избирателей благодаря предложению по налоговым каникулам на топливо, которые могут оказаться неэффективными. «Энергетическая политика господина [Джо] Байдена представляет собой мешанину непоследовательности. Он хочет получить политическое послабление от высоких цен на горючее, однако только для того чтобы пройти через следующие выборы, — говорилось в публикации. — То, что необходимо топливной промышленности США и американским потребителям, — это постоянные нормативные каникулы для увеличения внутренней добычи. Все остальное является каникулами от реальности».