Китай создал сеть компаний, чтобы нанять уволенных сотрудников правительства США, пишет агентство Reuters. По его данным, Пекин использует подставные кадровые агентства, ориентируясь именно на бывших членов правительства, в частности, связанных с вооружениями, международными отношениями и развитием технологий.

По словам аналитика вашингтонского фонда Foundation for Defense of Democracies Макса Лессера, несколько китайских компаний публиковали вакансии для уволенных американских чиновников. Как выяснил Reuters, за всеми этими объявлениями стоит сеть фиктивных кадровых агентств, маскирующихся под консалтинговые фирмы.

Анализ издания показал, что четыре таких агентства использовали одинаковые IP-адреса и цифровые ресурсы с китайской IT-компанией Smiao Intelligence. Когда журналисты начали расследование, сайт Smiao Intelligence внезапно исчез.

Китайские компании размещали объявления о вакансиях на Craigslist и LinkedIn, предлагая работу бывшим госслужащим в области геополитики и консалтинга. Некоторые вакансии, удаленные вскоре после публикации, получили сотни откликов.

Одной из таких компаний была RiverMerge Strategies, которая указывала фиктивные адреса в США и Сингапуре. Ее контакты оказались недействительными, а единственный связанный с ней сотрудник признался, что размещал объявления за оплату в $1000–2000 каждые два-три месяца.

Другая фирма, Wavemax Innovation, предлагала работу бывшим сотрудникам правительства США, но адрес, указанный в объявлении, вел к пустому полю в Сингапуре.

По мнению экспертов, сеть ориентирована на чиновников, потерявших работу после сокращений в администрации США. Их финансовая уязвимость делает их легкими мишенями для вербовки.

Хотя прямых доказательств связи компаний с китайским правительством нет, такие схемы напоминают предыдущие разведывательные операции Пекина. В Белом доме заявили, что Китай использует открытость американской системы для сбора разведданных и вербовки бывших госслужащих.

За последние два месяца команда Дональда Трампа и Илона Маска уволила более 200 тыс. чиновников, включая ученых из центра ядерных технологий, разведчиков ЦРУ и сотрудников ФБР.



