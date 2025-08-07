ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Баку и Ереван подпишут предварительное мирное соглашение в Вашингтоне?
Источники телеканала CBS News, утверждают, что церемония подписания состоится уже в пятницу
Баку и Ереван подпишут предварительное мирное соглашение в Вашингтоне?
/ AA
7 августа 2025 г.

Президент США Дональд Трамп в пятницу намерен объявить о достижении предварительного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщает американский телеканал CBS News.

По данным, двое высокопоставленных источников телеканала в администрации США, пожелавших остаться неназванными, церемония подписания документа состоится завтра в Белом доме.

Согласно сообщениям, в церемонии примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. После двусторонней встречи, которая пройдет в Овальном кабинете, лидеры поставят подписи под соответствующим предварительным соглашением.

Читайте также

Отмечается, что администрация США уже некоторое время работает над проектом данного соглашения, и что Алиев и Пашинян впервые подпишут совместный документ подобного рода.

Напомним, что Алиев и Пашинян в прошлом месяце встретились в Абу-Даби, где обсудили усилия по нормализации отношений и договорились продолжить переговоры и меры по укреплению доверия.

Трамп, в свою очередь, заявил на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете в прошлом месяце, что усилия по достижению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, по его мнению, движутся к «успешному завершению».

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us