Президент США Дональд Трамп в пятницу намерен объявить о достижении предварительного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщает американский телеканал CBS News.
По данным, двое высокопоставленных источников телеканала в администрации США, пожелавших остаться неназванными, церемония подписания документа состоится завтра в Белом доме.
Согласно сообщениям, в церемонии примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. После двусторонней встречи, которая пройдет в Овальном кабинете, лидеры поставят подписи под соответствующим предварительным соглашением.
Отмечается, что администрация США уже некоторое время работает над проектом данного соглашения, и что Алиев и Пашинян впервые подпишут совместный документ подобного рода.
Напомним, что Алиев и Пашинян в прошлом месяце встретились в Абу-Даби, где обсудили усилия по нормализации отношений и договорились продолжить переговоры и меры по укреплению доверия.
Трамп, в свою очередь, заявил на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете в прошлом месяце, что усилия по достижению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, по его мнению, движутся к «успешному завершению».