Президент США Дональд Трамп в пятницу намерен объявить о достижении предварительного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщает американский телеканал CBS News.

По данным, двое высокопоставленных источников телеканала в администрации США, пожелавших остаться неназванными, церемония подписания документа состоится завтра в Белом доме.

Согласно сообщениям, в церемонии примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. После двусторонней встречи, которая пройдет в Овальном кабинете, лидеры поставят подписи под соответствующим предварительным соглашением.