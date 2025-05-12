ТУРЦИЯ
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PKK заявила о самороспуске и сдаче оружия
Официальный представитель Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что террористическая организация PKK приняла решение о самороспуске и сдаче оружия
PKK заявила о самороспуске и сдаче оружия
Представитель Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик / AA
12 мая 2025 г.

Представитель Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик сообщил, что террористическая организация PKK приняла решение о самороспуске и разоружении. Он подчеркнул, что это «важный этап на пути к Турции без террора» и может открыть новую политическую эпоху.

Челик отметил, что данное решение должно быть реализовано на практике и во всех аспектах.

«Факт роспуска и сдачи оружия должен быть воплощен конкретно и без исключений, включая закрытие всех филиалов, ответвлений и нелегальных структур PKK», — сказал он.

Он подчеркнул, что государственные учреждения будут внимательно отслеживать этот процесс на местах, а достигнутые результаты будут докладываться президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Челик отметил, что это решение должно быть реализовано как внутри страны, так и за ее пределами. Он добавил: «Если процесс будет доведен до конца, это не только положит конец террору, но и помешает внешним силам использовать террористические организации в прокси-войнах в нашем регионе».

По словам Челика, достижение цели «Турции без террора» откроет новые возможности для всей политической системы: «Это укрепит демократию, национальное единство и роль парламента как легитимной площадки для решения всех вопросов».

Он подчеркнул, что при успешной реализации процесса «выиграют все граждане Турции — вне зависимости от их культурной, этнической или религиозной принадлежности».

«Даже если наши имена различны, у всех у нас одна фамилия — Турецкая Республика», — заявил он.

В завершение Челик добавил, что «никакие шаги, способные навредить характеру государства и ценностям нации, невозможны» и назвал «Турцию без террора» одним из ключевых стратегических направлений Века Турции, провозглашенного президентом Эрдоганом.

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