ПОЛИТИКА
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Пашинян: войны с Азербайджаном не будет
Армянский премьер заявил, что документ о мире с Баку готов, а конфликту не дадут вспыхнуть вновь — несмотря на провокации
Пашинян: войны с Азербайджаном не будет
/ Reuters
9 мая 2025 г.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении по случаю Дня Победы заявил, что войны с Азербайджаном «не будет — вопреки внутренним и внешним провокациям». По его словам, текст мирного соглашения уже согласован и готов к подписанию.

Пашинян подчеркнул, что Южный Кавказ заслуживает мирной и благополучной жизни, а Армения продолжит путь демократии и свободы.

«Чтобы добиться этого, нам необходимы честность, смелость и глубокое понимание своей истории», — отметил он, подчеркнув, что современная армянская государственность должна строиться не по лекалам прошлого, а исходя из стремления к процветанию и внутреннему обновлению.

По случаю напомнил о 80-летней годовщины окончания Второй мировой войны в Европе Пашинян предостерег от возвращения к идеологиям, «несущим войну».

Пашинян прибыл в Москву в качестве гостя парада Победы. Ожидался также визит президента Азербайджана Ильхама Алиева, но он был отменен.

Ранее Баку и Ереван договорились о 17-пунктном мирном соглашении, предполагающем взаимное признание границ, отказ от исков, дипломатические отношения и демаркацию.

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