Германия получит впятеро больший экономический урон от конфликта Евросоюза с Китаем, чем от Brexit. Это следует из исследования немецкого института Ifo, проведенного по поручению Баварской промышленной ассоциации.

В этом случае у Берлина предполагаемое снижение реального ВВП, по мнению экспертов, 0,76%, — более чем в пять раз выше предполагаемого ущерба для экономики страны от выхода Великобритании из Евросоюза.

«ВВП Германии продемонстрировал, предположительно, реальное падение в результате выхода Великобритании из ЕС в 0,14%, — сказано в исследовании. — Ясно, что только одностороннее экономическое отделение ЕС от Китая повлечет за собой почти в четыре раза больше затрат, чем выход Великобритании из ЕС».

Что касается других стран Евросоюза, то там падение реального ВВП составит в таком случае 0,49%, а в США — 0,48%, а в остальном мире снижение реального ВВП достигнет 0,24%. При этом, если Пекин решит вступить в торговую войну с Западом, это увеличит торговые издержки на двусторонней основе.

В результате потери ВВП КНР достигнут рекордного уровня в 2,27% ВВП. В долгосрочной перспективе скоординированный разрыв Европы с Китаем приведет к снижению реального уровня ВВП в Китае на 1,49%, считают исследователи, что в два-три раза выше реальных потерь ВВП, которые понесут западные страны в результате их скоординированных мер против Китая. В случае договоренности потери ВВП составят 0,55% в Германии, 0,37% — в остальной части ЕС и 0,4% — в США.

Исследователи Ifo представили пять сценариев, в том числе торговый разрыв западных стран с Китаем в сочетании с торговым соглашением между Евросоюзом и Вашингтоном. Такой шаг мог бы смягчить негативные последствия разрыва с Пекином для экономики Германии и США, однако не компенсировал бы эту потерю полностью.

Как считают авторы исследования, больше всего в Германии от торговой войны с Китаем пострадала бы немецкая автомобильная промышленность (она потеряла бы 8,47% добавленной стоимости, $8,306 млрд), производители транспортного оборудования (5,14%, $1,529 млрд), и производители машин и оборудования (4,34%, $5,201 млрд). Текстильная и швейная промышленность при этом сценарии, наоборот, выиграли бы, в таком же положении оказались бы отрасли производства компьютеров, электроники и оптики, говорится в исследовании. «Однако в целом с точки зрения экономики прибыль в нескольких отраслях не может компенсировать потери в добавленной стоимости в остальных отраслях», — заверили в Ifo.

Евросоюз сейчас является для Китая крупнейшим торговым партнером, а Германия — главным партнером Пекина из 27 стран-членов союза, заявила по этому поводу в комментарии «Ведомостям» профессор СПбГУ Яна Лексютина. Из-за этого для КНР критически важно поддержание здоровых и стабильных торговых отношений с Берлином. Опыт ведения тарифной войны с США с 2018 году был для Пекина тяжелым, подчеркнула она. «Китай сделает все возможное, чтобы не допустить инициирования нового витка такого противостояния, но уже с Германией», — посчитала Лексютина.