Информационные брокеры, они же брокеры данных, постоянно сотрудничают с правительством США и тайком продают ему персональные данные граждан, пишет «Октагон Медиа». Так, одна из подобных компаний Thomson Reuters сотрудничает с Иммиграционной и таможенной службой США, с которой был заключен контракт более чем на $100 млн. Правительственная служба использует полученные данные для задержания и депортации иммигрантов без документов.

Thomson Reuters собирает и продает личные данные, включая информацию, связанную с финансовыми отчетами, страхованием, арестами, трудоустройством, счетами за коммунальные услуги, телефоном, электронной почтой, социальными сетями и многим другим. Однако наибольший интерес для Белого дома представляют сведения о местоположении граждан, в частности данные мобильных приложений, которые отслеживают перемещение владельцев телефонов.

Всего компаний, продающих информацию федеральным правоохранительным органам, военным, спецслужбам и оборонным подрядчикам США, не так много. Одной из них является дочерняя компания коммерческого агентства Gravy Analytics под названием Venntel. В число ее нынешних и бывших клиентов в американском правительстве входят Налоговое управление США, министерство внутренней безопасности, погранично-таможенная служба, Управление по борьбе с наркотиками и ФБР. Организация является не сборщиком, а посредником между властями и другими информационными брокерами. Недавно министерство внутренней безопасности заплатило за продукты Venntel с информацией о местоположении граждан не менее $2 млн, ФБР — $22 тыс.

Также собранные посредством приложений данные о местоположении правительству США продает организация Anomaly Six. В апреле 2022 года она в ходе презентации другой компании отследила телефоны российских солдат, находящихся на границе с Украиной, чтобы показать, откуда те пришли, а также 183 устройства, владельцы которых посещали штаб-квартиры Агентства национальной безопасности и ЦРУ.

У Anomaly Six есть только один подтвержденный федеральный клиент – Командование специальных операций США. В 2020 году работающее в Африке подразделение ведомства SOCAFRICA потратило на «коммерческий канал телеметрии» от A6 почти $600 тыс.

Брокеры данных могут получать свою информацию разными способами, в частности, они торгуют с компаниями, выпускающими кредитные карты, и с разработчиками мобильных приложений, и отслеживать данные в соцсетях LinkedIn, Instagram и Facebook. Получив благодаря коммерческим брокерам данных доступ к сведениям о местоположении граждан, власти могут запрашивать информацию о передвижениях миллионов или даже миллиардов людей, которых можно идентифицировать. Эти данные можно использовать в разных целях: так, после решения Верховного суда США об отмене гарантий права на аборты по всей стране технологические компании, которые собирают личные данные своих пользователей, столкнулись с тем, что полиция или прокуратура могут потребовать эти сведения для выявления женщин, желающих прервать беременность.

Большая часть таких компаний в США пользуются законными методами. При этом спрос на информацию растет, как и индустрия брокерских услуг: в мире существует около 4 тыс. брокерских компаний такого рода, а сама отрасль ежегодно генерирует более $200 млрд. По мнению экспертов, к 2030 году этот бизнес станет приносить триллионы долларов.

Идея слежки за гражданами — далеко не новая. Так, в 2021 году сообщалось, что в России в ближайшие пять лет все камеры видеонаблюдения будут сведены в единую систему. Разработка системы «Национальная платформа видеонаблюдения» и установка не обычных, а «умных», то есть с функцией первичного анализа информации камер, оценивалась в 250 млрд руб, а реализовывать проект поручили совместному предприятию «Ростеха» и «Ростелекома». Эксперты, анализируя эту инициативу, посчитали, что под предлогом безопасности в стране будет введен тотальный контроль, в том числе и за оппозиционно настроенными гражданами. Ранее система распознавания лиц уже использовалась в России, чтобы отслеживать людей, посещающих протестные митинги.