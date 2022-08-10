Критики иранского правительства в Вашингтоне намерены сделать запланированный на осень визит президента Исламской Республики Эбрахима Раиси на сессию Генассамблеи (ГА) ООН объектом санкционного давления. Группы влияния на Капитолийском холме и лоббистские структуры, отражающие точку зрения Республиканской партии, призвали администрацию президента Джо Байдена отказать главе иранской исполнительной власти и всей его делегации в выдаче виз, которые те должны получить, чтобы попасть на встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Базовым аргументом в пользу визовых рестрикций становятся обвинения, согласно которым Раиси, будучи зампрокурора Тегерана в 1988 году, участвовал в работе комиссии по казням, приговорившей, по западным оценкам, к высшей мере наказания около 5 тыс. человек по политическим мотивам. Люди были лишены жизни «без права обжалования или справедливого судебного разбирательства», уверены правозащитники и критики, отдельно обращающие внимание на то, что в последующие годы экс-глава судебной власти продолжил заниматься преследованиями.

Публично руководство в Тегеране отметает подобные обвинения, подчеркивая, что высшую меру наказания получили исключительно те «контрреволюционные» активисты, которые устроили вооруженное восстание. Но надзорные органы США такая версия, по-видимому, не очень устраивает. В 2019 году, в эпоху политики «максимального давления» администрации экс-президента Дональда Трампа управление американского Минфина по контролю за иностранными активами поместило имя Раиси в свои санкционные списки.

Для оппонентов Тегерана это превращается в формальный повод требовать новых ограничений против президента Исламской Республики. Мобилизация происходит по линии организаций, связанных с Национальным советом сопротивления Ирана, политическим крылом одной из диссидентских леворадикальных групп, а также по республиканской линии. Белый дом уже призвали отреагировать сенаторы во главе с Томом Коттоном, а также бывшие официальные администрации Трампа, рассчитывающие вернуться к власти в постбайденовскую эпоху.

В одном ряду с Арафатом

Заключенная между США и ООН в 1947 году договоренность о локации и функционировании центральных учреждений международной организации накладывает на Вашингтон вполне недвусмысленные обязательства в том, что касается необходимости обеспечить права на въезд, перемещение и проживание лицам, которые были приглашены в Нью-Йорк. Впрочем, за США всегда оставалась возможность сказать «нет» тем визитерам, на которых гипотетически можно было бы навесить ярлык «угроза национальной безопасности».

Вокруг этой опции сложилась богатая практика прецедентов, на самых разных уровнях.

Наиболее скандальным случаем стал отказ администрации Рональда Рейгана в 1988 году допустить на сессию ГА ООН Ясира Арафата. Государственный секретарь Джордж Шульц не одобрил выдачу проездных документов лидеру Организации Освобождения Палестины, обвинив того в причастности к деятельности террористических организаций. Инициатива, по большому счету продавленная антииранскими лоббистами, встретила одобрение в Конгрессе. После таких ограничительных мер сессия ГА ООН была вынуждена «переехать» в Швейцарию.

Несмотря на то, что на иранском треке визовые рестрикции практиковались особенно активно, вероятность их апробации на высшем руководстве Исламской Республики пока что выглядит ново. Как правило, объектом подобных ограничений становились государственные деятели более низкого ранга. Так, два года назад санкции такого калибра были введены против занимавшего пост министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, в 2014 году — против только что назначенного постпреда Исламской Республики при ООН Хамида Абуталеби.

На уровне внутригосударственных дебатов запрет для иранского президента посещать Нью-Йорк действительно прорабатывался, как нетрудно догадаться, командой Трампа. Один из их участников этих дискуссий Ричард Голдберг, занимавший место в Совете нацбезопасности при Белом доме, сейчас делает особый акцент на необходимости отказать Раиси в гостеприимстве в том числе из-за растущих подозрений американского разведсообщества по поводу того, что иранские оперативники сформировали диверсионную сеть на территории Соединенных Штатов.

Раиси в центре внимания

Недавний опрос аналитического центра Data for Progress продемонстрировал, что две трети американских избирателей (67%) поддерживают идею заключения новой ядерной сделки с Ираном, в том числе, как ни странно, 56% представителей республиканского лагеря. Электорат также в подавляющем большинстве отдает предпочтение тому, чтобы проблема иранского атома — вне зависимости от того, по какому пути он движется в последние месяцы, — решалась дипломатическим путем, а не силовым сценарием: 78% респондентов против 12%.

Интересно, что большинство опрошенных также поддерживают Конгресс, который дает возможность президенту быть гибким в рамках переговоров с Ираном, а не препятствующий дипломатическим усилиям, отталкиваясь от партийных идеологем.

Такой предвыборный контекст заставляет сомневаться в том, что Белый дом решится на ограничительные меры визового характера против Раиси, поездка которого, кроме того, может дать возможность для активации каналов обратной связи между странами. Другой вопрос, насколько ситуация укрепляет доверие к санкционному механизму США, в контексте которого регулярно приходится делать оговорки ради того, чтобы хоть как-то вести диалог. Кроме того, интригу создает то, как поведут себя лоббисты политических противников Ирана.

Не стоит забывать и о том, что любые дебаты в США «ястребиной» направленности могут обострить тревожность иранского истеблишмента, часть которого склонна критиковать Раиси и его переговорщиков за содержательную часть встреч по ядерному досье.

В прошлом году президенту Ирана удалось снизить чувствительность вопроса вокруг необходимости визита в Нью-Йорк, когда он отказался от поездки из-за эпидемиологической обстановки, однако сейчас его готовность посетить сессию ГА ООН ставит его дипломатию в центр внимания критиков в Тегеране и практически не оставляет никаких путей к отступлению.