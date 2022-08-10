С Запорожской АЭС вывозят ядерное топливо?

Американское ядерное топливо Westinghouse, которое используется Запорожской атомной станцией, может быть вывезено. Такое опасение в интервью TRT на русском выразил военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков. По его словам, зафиксирован заезд на АЭС специализированного транспорта войск РХБЗ. #trtнарусском #Украина #Запорожье #Westinghouse