ПОЛИТИКА
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С Запорожской АЭС вывозят ядерное топливо?
Американское ядерное топливо Westinghouse, которое используется Запорожской атомной станцией, может быть вывезено. Такое опасение в интервью TRT на русском выразил военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков. По его словам, зафиксирован заезд на АЭС специализированного транспорта войск РХБЗ. #trtнарусском #Украина #Запорожье #Westinghouse
С Запорожской АЭС вывозят ядерное топливо? / Others
10 августа 2022 г.
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