Новый турецкий буровой корабль начал разведку газа в Средиземном море

Турция отправила в Восточное Средиземноморье «Абдульхамид Хан» —корабль седьмого поколения, названный в честь последнего полновластного правителя Османской империи. Первой миссией судна станут скважины Yörükler-1. Другие буровые суда — «Фатих», «Кануни» и «Явуз» — работают в Черном море, где ранее также были обнаружены запасы природного газа. #trtнарусском #Турция #газ #Абдульхамидхан