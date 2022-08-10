ПОЛИТИКА
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Новый турецкий буровой корабль начал разведку газа в Средиземном море
Турция отправила в Восточное Средиземноморье «Абдульхамид Хан» —корабль седьмого поколения, названный в честь последнего полновластного правителя Османской империи. Первой миссией судна станут скважины Yörükler-1. Другие буровые суда — «Фатих», «Кануни» и «Явуз» — работают в Черном море, где ранее также были обнаружены запасы природного газа. #trtнарусском #Турция #газ #Абдульхамидхан
Абдульхамид / Others
10 августа 2022 г.
Истории
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