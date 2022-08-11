Российская компания НОВАТЭК решила обратиться к турецкому предприятию Karpowership для создания плавучей электростанции, которая будет снабжать энергией первую линию завода «Арктик СПГ-2». Как пишет «Коммерсант», соответствующее решение было принято после отказа от сотрудничества с американской Baker Hughes.

Karpowership, которая принадлежит базирующейся в Стамбуле Karadeniz Energy Group, является крупнейшим в мире оператором плавучих электростанций. Флот компании мощностью более 4 ГВт работает в странах Африки, Ближнего Востока, на Кубе и в Индонезии.

Ожидается, что электростанция в России будет работать на газопоршневых двигателях, а ее мощность составит 300–400 МВт. Предположительно, такой же вариант энергоснабжения могут применить для снабжения второй и третьей линий СПГ-завода.

Проект «Арктик СПГ-2» включает постройку трех технологических линий мощностью 6,6 млн т каждая. Запуск первой из них запланирован на 2023 год, второй — на 2024, третьей — на 2025. В апреле глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон сообщил, что сроки могут быть перенесены, хотя до этого утверждал, что, несмотря на санкции, они пока не меняются и строительство первой линии почти завершено.

В июне стало известно, что Baker Huges отзывает сервисных и проектных инженеров с ряда СПГ-проектов в России, в том числе с «Арктик СПГ-2». Американская компания обязалась поставить семь турбин LM9000 для строительства первой линии, но к моменту выхода с рынка отгрузила только четыре. Дополнительная проблема заключается в том, что агрегаты сложны в обслуживании и без поддержки производителя работать с ними крайне тяжело.

Всего американский производитель должен был поставить для трех линий «Арктик СПГ-2» около 20 турбин мощностью до 75 МВт. При этом введенные Евросоюзом и США санкции напрямую не запрещают поставки в Россию газовых турбин, но, согласно пятому пакету мер ЕС, в страну нельзя поставлять ключевое оборудование для сжижения газа.

Ранее Михельсон заявлял, что НОВАТЭК ищет замену американским турбинам на своих заводах СПГ. «Самый тяжелый вопрос — это турбина. У нас есть 115 Мвт у «Силовых машин», но она промышленная. 70-80 МВт турбины нет», — говорил он. НОВАТЭК обсуждал замену турбины на электропривод с несколькими производителями, работа «займет пару лет», указывал Михельсон.

НОВАТЭКу принадлежит большинство — 60% — акций «Арктик СПГ-2», оставшаяся часть находится в собственности у французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC и консорциума японских Mitsui и JOGMEC. Однако в прошлом году президент Франции Эмманюэль Макрон запретил банкам страны финансировать этот проект из-за протеста экологических организаций.